法醫、禮儀師實際職責做啲乜？NGO辦死亡分享會揭冷門行業迷思

文：社職

「⽣老病死」是每個⼈必經的階段，然⽽死亡在很多⼈眼中卻是⼀種禁忌，有⼈認為死亡只是代表⽣命的終結，但其實死亡背後可以有很多意義。香港有不少與死亡相關的冷⾨⾏業，讓⼈感覺陌⽣⼜神秘，但⼜惹⼈好奇。非牟利機構「社職 Social Career 」為⼤家找來另類奇職，邀請從事各種冷⾨⾏業的嘉賓舉辦⼀系列⽣死教育⼯作坊，為⼤家揭開死亡之路，帶⼤家了解各⾏各業的辛酸和意義。



非牟利機構「社職 Social Career 」邀請法醫⼈類學家及禮儀師講述行業辛酸和意義。 （《命運化妝師》劇照）

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主辦活動機構社職 Social Career 共同創辦⼈Antony 表⽰：「香港⼈⽣活繁忙，很少主動 接觸或談及與死亡相關的課題。但每⽇社會上都有⼀班⼀直為亡者忙碌的幕後英雄，我們希望透過這班幕後英雄的⼯作分享，讓⼤家了解這些冷⾨⾏業，從死亡反思⽣命，清楚⼈⽣的追求。」

法醫⼈類學家 為沉默的骨頭發聲

電視劇中的法醫會解剖屍體，為亡者尋回⾝分與真相，⼀切顯得傲冷⽽神秘，但現實中法醫⼈類學家則主要做鑑定⾝分⼯作，猶如「屍骨代⾔⼈」。究竟骨頭是怎樣講故事？⽽法醫⼈類學家⼜如何處理已腐爛多時、比較難看的遺體，把骸骨主⼈的故事公諸於世？社職 Social Career 邀請到法醫⼈類學家李衍蒨（Winsome） 舉辦死亡分享會 ，為⼤家打開神秘⼤⾨， 分享如何成為專業法醫⼈員，以及各種鑑證屍體的經歷和故事，反思⽣命。

法醫⼈類學家李衍蒨（Winsome）

Winsome 在英國攻讀法證學及鑑證科學研究碩⼠，曾在美國法醫科⼯作，亦參與不同的⼈道救援⼯作，為沉默的骨頭發聲，還原被埋沒的真相。近年她出版不同著作，也有主持電台節⽬，希望讓更多⼈了解她的⼯作，推廣⽣死教育。



殯儀業「好好搵」？

很多⼈認為殯儀業「好好搵」，容易賺錢，甚⾄有⼈因⽽入⾏希望賺⼀⼤筆，但事實是否同⼀回事？雖然殯儀⼀直被視為厭惡⾏業，但近年開始有不少年輕⼈叩⾨入⾏，究竟殯儀師的⼯作包括甚麼？有意入⾏的⼈要怎樣裝備⾃⼰？今次社職 Social Career 邀請到「禮譽團隊」的禮儀師林浩茵（Regina） 舉辦第⼆場死亡分享會 ，除了幫⼤家化解以上迷思，更會分享⼯作⽇常、殯儀業的難忘經歷與辛酸史，令⼤家對殯儀業和死亡有更深認識。

禮儀師林浩茵（Regina）

Regina 在加入殯葬⾏業之前從事幼兒教育界⼗多年，亦是香港少有的女性「禮儀 師」。Regina 更兼任遺體化妝師，為不同狀態的遺體添上妝容，穿着上最後⼀套衫。



「社職 Social Career 」希望透過從業員的⼯作分享，讓⼤家了解冷⾨⾏業，從死亡反思⽣命。 （社職fb圖片）

活動詳情：1. 死亡解剖室：屍骨給我上的⼀堂課

⽇期/時間：9 ⽉ 3 ⽇ - 8:00-9:00pm（Zoom）

主講：法醫⼈類學家- 李衍蒨（Winsome）

費⽤：全免

活動詳情及報名：https://bit.ly/3jTsMBe2. 死亡分享會-「她」是⼀位禮儀師

⽇期/時間：8 ⽉ 30 ⽇ - 8:00-9:30pm （Zoom／F2F 太古）

主講：禮儀師 - 林浩茵（Regina）

費⽤：全免

活動詳情及報名：https://bit.ly/3jZCZMP

社職（Social Career）網址：www.socialcareer.org

facebook專頁：https://www.facebook.com/socialcareerorg/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介：



社職(Social Career)創立於 2015 年，是⼀家在香港註冊，建基於科技的非牟利機構，亦是根據《稅務條例》第 88 條獲豁免繳稅的慈善機構。社職得到香港賽⾺會慈善信託基⾦⽀持及捐助，建造⼀個⿎勵普羅⼤眾參與社會活動和義務⼯作的平台。



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