屍謎｜人死身體唔會立即停頓 　或會排便、流出精液甚至「屍爆」

編按：一般人認為死亡代表終結，但在法醫人類學家眼中，人死後身體並不完全停頓，屍體身為大自然的一部分，其腐化過程原來充滿生命力。法醫人類學家李衍蒨在新書《屍謎—驗屍枱外的20疑團》中，解答很多有關對屍體腐化的迷思，當中有些或許令人意想不到，就是到底人死後是否仍會有大小便呢？



當一個人的心跳及呼吸停止後，身體內的細胞活動不會毅然全部停止，但當細胞慢慢失去能量，一切的活動就會暫停，全身肌肉亦會慢慢放鬆。（《命運化妝師》劇照）

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人死後身體會經歷很多不同類型的變化，不同文化與宗教都有不同的描述。這些描述可能都只能讓我們了解身體變化的其中一些部分而不是全貌，而有些問題更是一直藏在我們心底，不好意思問出口卻一直都想尋找答案，例如：到底人死後，我們的大小二便會不會排出啊？

先決因素是：到底亡者死前有沒有宿便或尿液存在身體裡？如果是死前剛好已經排便及排尿的話，理所當然不會出現這個情況；相反的話，就要看看其他因素來決定了！

沒有呼吸和能量卻能排便？

排便是人體消化系統的最後一個程序。消化系統以消化道（gastrointestinal tract，簡稱GI tract）、肝臟、胰臟及膽囊組成。這個系統就是用來幫助我們吸收養分及排出不必要的代謝物。當我們吞下食物，食物就進入了食道，然後透過蠕動作用（peristalsis）——肌肉有節奏地收縮、放鬆——將食物推前到胃部。蠕動作用不只用於食道，更用於整個消化系統的肌肉。當食物離開胃部及進入小腸，同樣也是以蠕動作用吸收養分到血液內。剩下的就會透過蠕動作用送到大腸及直腸，最後等待肛門括約肌放鬆就會排便。因此，整個消化過程都以系統內肌肉的蠕動作用為主導。換句話說，只要肌肉的收放節奏因為死亡而被改變，就會造成肛門括約肌放鬆。

死亡，代表著身體內的生命活動慢慢停止，當中包括了細胞活動及其他神經指令。當一個人的心跳及呼吸停止後，身體內的細胞活動不會毅然全部停止，但當細胞慢慢失去能量，一切的活動就會暫停，全身肌肉亦會慢慢放鬆。

生前再美麗的人，死後不久都會因為身體的細菌、酵素等沒有了大腦發號總司令，然後隨著大自然的規律而將身體慢慢分解。（資料圖片）

肌肉的能量來自於簡稱為ATP（adenosine triphosphate，腺苷三磷酸）的成分。ATP是人體能量的轉化和傳遞中十分關鍵的物質，可以說人類的所有活動都離不開ATP！因為ATP可以轉換成其他人體所需的各種形式的能量，當中包括ATP協助肌肉從收縮到放鬆。ATP釋放出來時會立刻轉化為ADP（adenosine diphosphate，腺苷二磷酸），然後從肌肉中取得餘下所需要的能量——磷酸肌酸（CP）再立刻成為ATP。

ATP與ADP相互轉化，就是我們能量的釋放和儲存的過程，與新陳代謝關係密切。而將ADP轉化為ATP，當中所需的能量就是來自人體的呼吸作用。

不過，ATP的儲備量有限，只能夠維持幾十秒。當儲存的ATP耗盡後，就會開始分解肌肉中的葡萄糖，從而取得能量。其實平常做運動的時候都會有類似的情況。當我們做運動時，肌肉就是因為經歷了一個無氧性系統（anaerobic）分解葡萄糖，繼而製造乳酸，導致肌肉變為酸性，成為我們平常肌肉痠痛的一個說法。肌肉的伸縮需要能量——從葡萄糖上吸收能量才能反覆伸縮，因此當人死後肌肉中存有的ATP完全消耗後，全身的肌肉就會放鬆下來，當中包括一些平常我們視之為理所當然的肌肉群，例如：肛門及尿道的括約肌。

平常充當「閘門」的肛門及尿道括約肌，因失去能量放鬆下來，積存體內的尿液及大便很自然地流出來。男士方面，有時候會有精液流出的情況，尤其常見於上吊自殺的現場，因為除了肌肉放鬆之外，地心吸力更會協助排泄物外流！

排便以外，屍體還會膨脹起來甚至爆開！

除此以外，另一個導致死後排出大小二便的原因，是屍體腐化作用中的自我消化（autolysis）所產生的氣體所引起，亦因此會出現「放屁」的情況。生前再美麗的人，死後不久都會因為身體的細菌、酵素等沒有了大腦發號總司令，然後隨著大自然的規律而將身體內可以分解的物質進行自我消化作用，途中會產生大量不同類型的氣體，例如：硫化氫、甲烷及氨等。這些有趣的化學氣體雞尾酒會散發出強烈難聞的腐化臭味。

由於人體的呼吸道及腸道中有大量細菌在厭氧性（anaerobic）的環境底下繁殖而產生臭氣，這些氣體會聚集在軀幹或胸腔內。如果氣體不停產生，身體卻不能排走它們，就會導致屍體裡面的壓力上升，這時膨脹得很厲害的腹腔看上去就如一個氣球，當壓力不斷地隨著自我消化作用的副產品而繼續增加，到了臨界點就會出現屍體爆開的情況（現實中可能比較少見到，主要是因為現今處理屍體的速度比較快，多數在目睹有巨大變化之前屍體就被處理掉了，不過如果放在郊外沒人處理的屍體的確會這樣啊）！

（以上是《屍謎——驗屍枱外的20個疑團》的內容節錄）



書名：《屍謎——驗屍枱外的20個疑團》，作者：李衍蒨（花千樹出版提供）

作者：李衍蒨



美國俄勒岡大學哲學學士（學系榮譽畢業生）及香港中文大學人類學文學碩士，於美國邁阿密殮房及相關機構完成實習工作。隨後於英國攻讀法證學及鑑證科學研究碩士，主修法醫人類學，期間於東帝汶法證科擔任法醫人類學家及顧問，處理無人認領的人體殘骸。曾先後到波蘭進行生物考古學、法醫人類學及法醫考古學研究，以及於塞浦路斯項目擔任助理顧問。終於，於2020年踏上了她的讀博之旅。



2016及2017年分別開始於《立場新聞》及CUP媒體定期撰寫有關法醫學及法醫人類學的文章。2017年開設「The Bone Room．存骨房」。



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出版社：花千樹出版

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