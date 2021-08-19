靈異事件竟變破案靈感？　台傳奇法醫遇死者報夢申冤、半路鬼攔車

法醫一職向來給人神秘又嚴謹的感覺，但已故台灣法醫楊日松則充滿傳奇色彩，有「台灣的福爾摩斯」之稱。有傳他驗屍時不戴手套，甚至會親嚐屍體胃部殘留物。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，分享幾宗相傳是楊日松經歷過的靈異事件，並從中獲得破案靈感，為其工作增添不少神秘色彩。



楊日松被譽為「台灣福爾摩斯」、「法醫神探」、「人間判官」、「法醫青天」，於2011年逝世於台北，享年84歲。（影片截圖）

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被譽為台灣福爾摩斯的楊日松，還有「法醫青天」、「人間判官」的稱號。雖然從事法醫工作講求科學辦案，但有傳他在業界數十年，曾遇到許多件科學無法解答的靈異事件。其中有被死者託夢、鬼攔車、半夜鬼敲門等。所以他在每年的中元節，都會率領法醫室同事，燒香祈求神明保佑，保留對鬼神的敬畏之心。

淡水無面女屍

1992年11月21號， 在淡水的沙崙海灘，有人報案指一名女子趴在沙灘上死亡，她身穿藍色運動服，褲子還被脫到膝蓋露出內褲，詭異的是，當警方把女子翻過來後發現，女子臉部的肉全都不見了，只剩下頭髮連著骨頭。

由於屍體的情況太過詭異，所以在12月3號時，檢察官跟法醫楊日松跑到殯儀館，再次進行一次驗屍，奇怪的是女屍在前1天已經先退冰了，應該會完全解凍，但他們在驗屍時卻發現女子的臉部仍結冰，由於臉部還沒完全退冰無法檢驗，所以就初步判斷是生前下水，然後遭魚蝦或螃蟹咬爛面部。

可是，當天晚上楊日松在家邊看劇集邊思考白天驗屍的事，在半夢半醒之間突然聽到門外有敲門聲。開門後一名穿着藍色運動服的女子請他幫忙驗傷，雖然看不清楚對方的臉，不過她的臉卻在流血，楊因為家裡没有工具而拒絕，請她明天到警局。他關門後才覺得奇怪，對方為何會知道他住址，當他再打開門想追問時，那名女子已消失不見。

翌日他打電話給檢察官要求再驗屍，這次他仔細觀察退冰的臉部，發現臉部邊緣有被直角切過的痕跡，不像被螃蟹咬所造成，判斷是被人用刀子割下來的，驗屍後，楊志松請檢察官給他看女子的衣服，竟跟昨晚找他幫忙的女子穿着一樣的藍色運動服。後來案件也因為修改死亡原因，讓警方改變辦案方向而破案。

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鬼攔車

楊日松曾到宜蘭的蘇澳榮民醫院驗一具女屍，初步判斷女子是喝農藥自殺，但他們開車回台北途中，見路邊有名女子招手想搭順風車，因為當時下大雨，一行人就讓女子上車。女子在車上一直無說話，楊覺得她看起來有點面熟，行了一段路後，女子便下車離開。

當女子下車後，他們在山上繞了1個多小時都走不出去，楊此時才想起剛剛搭順風車的女子，長得和剛才驗屍的女子有點像，心想可能是死者要申冤，決定馬上回宜蘭驗屍。這次他發現女屍肺部有被農藥侵蝕，而一般喝農藥自殺只會經過食道，只有被人強灌才可能從氣管入侵到肺部，所以斷定是他殺。

還有一次在10多年前，楊從三芝與野柳之間驗屍後回台北途中，發現車上突然多了名女子，覺得可能是有人跟了上車沒多理會。後來途經檢查站時，他被警員攔下來。警方得知他們是法醫後，竟要求他們去驗屍，因為在淡水河邊剛撈起一具女屍，詭異的是在警方說完後，車上女子竟消失了。他們走到淡水河邊時，當警員將蓋住女屍的草蓆掀開時，楊發現她是剛剛坐在車子上的女子。

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由於事發時女死者原本與1名男子在車上，男子向警方解釋，他們駛經台北大橋時，因為塞車停下來，突然間女子就打開車門跳橋。經過仔細調查後警方發現，女死者是被同車男子推下去的，該女子其實是他的小三，生前一直被他當作賺錢工具。

夜審八爺

40多年前，桃園有間文昌廟舉辦落成典禮，吸引許多村民參觀。當日傍晚，有人發現1名漂亮女子陳屍廟後菜田，楊日松接報連夜趕到驗屍，他發現女子鞋底乾淨，但整個菜園都是泥土，女子穿的衣服釦子還被扣錯。

楊日松走進廟裡告訴廟祝，認定兇手是廟內的人，廟祝質疑所有人員都在忙廟會的事，根本沒時間犯案，楊竟突發奇想問是否廟內八爺（中國傳統文化中的神祇）做的好事。此時廟外突然打雷下大雨，圍觀村民感到不可思議，楊繼續對八爺說：「如果不是你幹的？那你指出兇手到底是誰？」語畢他拍一拍八爺肩膀，八爺竟移動指向斜前方，手臂方向站着1名年輕人。他嚇到全身發抖，馬上跪下來崩潰痛哭，承認他是兇手。男子其實是廟祝助手，當日他見到女受害人單獨來廟，因為對方長得漂亮他起了邪念，竟在廟內將女子姦殺，然後丟棄在廟後菜園。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】

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