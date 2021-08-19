港男嘆40歲難識女仔　被後生女嫌大叔　卻稱30幾歲女士似大嬸惹議

拍拖為求雙方情投意合，但部份人卻對年齡差距非常敏感。有男網民日前就在facebook發文慨嘆，指男士們到了40歲左右便很難追求女性，認為20多歲的對象已視他為「大叔」，即使結識30多歲的女子，「你就覺得人哋係大嬸」。該番言論立即引來網民熱議，批評他不尊重女性，又笑言「3字頭嗰啲就叫大嬸，咁同你同年就叫阿婆，再去到60、70歲嗰啲叫咩？」。



有港男在網上發文指男人踏入40歲，便很難追求女性，他解釋原因後引來網民熱議。（《電車男》劇照）

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該名男網民日前在facebook群組「大埔 TAI PO」發文，表示男人一到「差唔多40歲」的年紀，便很難追求女性，並分析指「廿幾歲嗰啲就覺得你係大叔，但係識30幾歲嗰啲，你就覺得人哋係大嬸」。

帖文一出，隨即引來網民熱議，有人認同樓主指「40歲有錢同有型，20幾歲先會理你」，但也有網民建議樓主要先改變自己心態，才能吸引異性，「莫道你在選擇人，人亦同選擇你」、「師兄，如果你唔keep、日日食肥膩嘢、唔做gym又唔識着衫，就算你後生廿年啲女都係睇你唔上」。

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樓主的言論其後再被轉載至其他群組，有網民就批評樓主不尊重女性，並指出女性踏入3字頭的歲數反而更有女人味，紛紛留言稱「好似楊丞琳咁，一過30歲，即刻唔同晒」、「30、40歲嘅女人係最吸引」，又笑言樓主是「憑實力單身」。

對於許多女士們來説，踏入3字頭是代表告別少艾的象徵，但其實30歲在不少人眼中，才顯得有魅力和女人味，就像一眾已經30多歲的女藝人，也由一臉稚氣轉變為成熟女士。【按圖即睇邊幾個女藝人踏入30歲卻氣質依然▼▼▼】



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