港男扮情聖公司溝女　淘寶髮夾周圍派　最癲半夜用呢招向客人示愛

有自信本是好事，但太有自信有時卻會反過來被人恥笑。1名女網民日前就發文抱怨，指公司有男同事以情聖的姿態到處「溝女」，例如在淘寶網購大堆髮夾送給所有女同事，又會半夜向她們發短訊，裝喝醉打電話示愛，未料最後更向女客人出手，老闆得知後立即被「照肺」，其他同事需幫忙「執手尾」，讓樓主忍不住直斥「唔係人人都有條件飾演暖男」。



有女網民發文抱怨，指公司1名男同事到處「溝女」，又會在半夜打電話給女同事示愛。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

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該名女網民近日在facebook專頁「辦公室日報」發文，力數公司1名男同事騷擾女同事的經過。她形容名為「浩賢」的男同事身形偏矮、肥仔底和「唔算樣衰」，卻自以為可以當情聖「冧爆全office嘅女」，曾經在淘寶購買髪夾送給女同事，人人有份，讓女同事大感唐突，「唔計佢喺淘寶買，個款都好肉酸囉好冇？」，直言收到當下向他道謝已非常有修養。

樓主續指浩賢又經常會做多餘的舉動，例如有女同事說了1句「冷氣好凍」，他便毫無先兆下，將自己的西裝外套披在對方身上，甚至有身體接觸，即時嚇呆當事人和附近男同事。

男同事在淘寶買髮夾送給所有女同事，引來女士們「哀嚎」。（網頁截圖）

不過，更可怕的是，樓主指浩賢不只在公司「出招」，由於女同事之間會互通情報，她們得知原來不少人都曾在深夜時間收到其短訊，即使已有另一半的女同事亦如是，其中至少3、4人更接聽過浩賢的電話，其間對方明顯裝醉示愛，往往第1句便問道：「可唔可以做我女朋友？」令她們非常困擾。

樓主直斥浩賢根本只想漁翁撒網，願者上釣，但其實一眾女同事都在背後恥笑，他的事迹亦一早傳遍全公司，惟他們未料到浩賢後來竟大膽得向女客人施展同一攻勢，不但多晚收到浩賢短訊，內容全非公事，起初只以為他較熱情，「點知浩賢又用嗰招，凌晨接近1點打畀呢位女客人話自己飲醉，然後話好鍾意對方」，客人翌日便立即向公司老闆投訴。

女同事背後互通情報，得知該名男同事會半夜扮醉打電話給女同事示愛。（《愛回家》劇照）

最終浩賢被老闆「照肺」，其他同事致電客人鄭重道歉，此後浩賢一度收斂下來，可惜本性難移，樓主指事隔不久浩賢又故態復萌，看中公司新招聘的接待員，雖對方已經有條件遠勝他的男朋友，但浩賢仍不死心，「成日行出去埃住接待處撩人傾計」。

樓主最後表示，公司女同事固然不喜歡浩賢，但男同事對他也沒有好感，「唔係驚佢溝晒啲女，而係呢條友對男同事同埋對女同事係兩個樣」，對男同事超級冷漠、不打招呼，但對女同事卻笑面迎人非常親切，雙面人的態度令樓主不禁狠批，「唔係人人都有條件飾演暖男」。

帖文引來網民討論，不少人笑言羨慕浩賢的自信，又指公司有這樣的開心果也不錯，「披件西裝落嚟個感覺真係好粵語殘片」、「淘髮夾周圍派都幾樣衰喎」，並認為其對同事和客人的騷擾，本應一早被解僱，「公司有個咁嘅人真係好煩，咁樣騷擾人基本上可以炒得啦」。

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