巴基斯坦女網紅拍片　遭400淫狼當眾扒光衣服猥褻　親述恐怖經歷

巴基斯坦日前發生1宗令人髮指的集體性騷擾事件，1名TiKTok女網紅Ayesha Akram到東部城市拉合爾的國家紀念碑前拍片，慶祝該國獨立日，其間突然被「400淫狼」公然猥褻，網上流傳多條片段，最可怕的是無人打算幫手。Akram事後受訪透露，她和朋友打了15次電話報警不果，那班男人從下午6點半一直折磨她到晚上9時多，她被扯爛衣服，扒光後毆打羞辱，情節令人不忍直視。

有網民認為事件和她身上沒穿傳統服飾有關，但許多人炮轟該400人是禽獸，當地警方目前聲言會拘捕涉事的所有男子，並將控告多條罪名。



巴基斯坦女網紅Ayesha Akrama日前到拉合爾公園的國家紀念碑拍片，竟遭到約400名男子集體猥褻。（Twitter影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事件發生於巴基斯坦旁遮普邦東部城市拉合爾，8月14日，女網紅Akram到拉合爾公園（ Lahore park）的國家紀念碑，拍片慶祝國家獨立日，現場有許多民眾，但突然間她被多名男子抬起，公然拖拽、歐打，扯去她的衣服猥褻性騷擾，推斷涉事人數多達400人，事件激起公憤。

+ 10

Twitter等社交媒體事後流傳多條現場影片，「400淫狼」對Akram的侵犯是由白天延續到黑夜，她被多人拋高，身上衣服被扒去，被多人撫摸身體、拍打臀部等，肆意羞辱。事後有網民指，當時那群男人在批評Akram沒有好好遮蓋自己身體，指責女性不應在沒有穿傳統服飾的情況下離開屋企，因Akram當天穿了便服。

+ 15

許多網民都直斥400淫狼是禽獸，當地網民指伊斯蘭教義中，男人是女性保護者，但他看到的只是400個男人圍攻1個無辜女生。網民發起聲援，在帖文標住「#400men」、「no less than Taliban」（不亞於塔利班），促請警方追究事件。

當地傳媒報道，Akram當日向警方報案，說她只是和6名朋友拍片慶祝獨立日，她被圍困後逃跑不果，「我被扒光衣服，撕爛我的衣服」，不斷將她拋到空中，同行朋友都被襲擊，事後她身上金飾被人搶走，朋友的手機、身份證及現金都被偷走。

Akram周三（18日）接受《Daily Pakistan》訪問表示，她到達現場時，許多男生過去想和她合照，大家一起自拍時氣氛不錯，突然被他們推來推去，人愈來愈多。公園保安見勢色不對，想讓她走入紀念碑圍牆內，但那群男人佔領入口，開始性侵她，撕掉她的衣服。

開頭有幾個人試圖幫手，但那群男子人多勢眾。公園附近其實有個湖，她的朋友認為她可以跳下去自救，也比繼續留在廣場安全，但因為水實在太深，她不敢跳下去。Akram哭訴警方一直沒有聽她們的求救電話，那班男人從下午6點半一直折磨她去到晚上9點多，她的頭髮被人拉扯，要她保持清醒，責罵她不要裝模作樣。

+ 13

Akram認為自己當天衣服合適，沒有穿暴露衣物，更從未拍過不雅的TikTok影片。事實上，過程中其實有些人想幫手，不停為她穿上衣服遮蓋身體，但其他男人一見她有衣服就馬上扯下來，事後她不敢再看自己的影片。

她形容事件令人徹底崩潰，質疑1個女人待在自己的城市都不安全，那她去世上任何地方都不能安全。Akram訴說無人有權扒光她的衣服，她的身體被玩弄折磨滿身瘀傷，呼籲巴基斯坦首席大法官Gulzar Ahmed Khan及總理 Imran Khan採取行動，制止再有人侵犯女性。

當地網民其後聲援女網紅時，發文上標籤「#NotAllMen 」，痛斥該400人的行為惡心、更驚訝沒有人出手阻止，並批評警方行動緩慢，因為報道指女網紅的團隊事發時曾經報警多達15次求助。

+ 7

巴警在事發4天後才有所行動，稱正調查事件，會借助現場錄像去追蹤所有疑犯，已發聲明稱就事件立案，將會控告該數百名身份未明的男子，在國家獨立日公然侵犯、毆打、對女性使用刑事武力、盜竊、製造騷亂、非法集會等，目前已辨識到10名男子。

事件變大醜聞，陸續有政客、名人等發聲，旁遮普邦首長Usman Buzdar責令官員徹查事件，當地政府揚言不會放過任何人。巴基斯坦人民黨主席Bilawal Bhutto Zardari批評400名暴徒一起襲擊1名年輕女性，是每個巴基斯坦人的恥辱，說明社會多麼腐敗，令婦女沒有安全感，要求將他們所有人繩之於法。

（綜合）