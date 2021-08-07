梅毒男賤價買腦癱女15年生9孩　半歲仔都染性病　網民轟：強姦犯

這到底算不算強姦和拐賣婦女？早前有網民爆料，指山東臨沂蘭陵縣1名患腦癱（腦性麻痺）、身體殘疾和羊癲瘋（癲癇）的趙姓女子被母親賤賣給患梅毒的馮姓男子，淪為對方的生仔機器。內媒報道，趙女是15年前被母親以1700元人民幣（約2000港元，下同）「賣」給馮男，15年間生了9名子女，家中衛生極其惡劣，最小的孩子僅6個月大，並且證實感染上梅毒。馮男根本無力照顧這麼多人，靠低保、帶孩子上街雜耍和帶趙女行乞維生，義工上門時，直言他們住處衛生惡劣，孩子零下15度的天氣都沒褲子可穿。

對於馮男行為算不算強姦，有內地律師指馮男當年付的1700元是否算「彩禮」（禮金）是其中關鍵。惟事件在網上引起極大爭議，多人直言馮男根本是強姦犯，炮轟地方政府多年不作為。



馮男15年前向趙女的母親付1700元人民幣「買女」，15年內替他生了9個小孩。（「中國新聞周刊」微博影片截圖）

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早前有網民向內媒報料，指山東臨沂蘭陵縣1名患腦癱的趙姓女子被母親賣給馮姓男子，他們在15年內生了9個小孩，但馮男本身患有梅毒。馮男現時49歲、趙女36歲，長女則15歲，家中簡陋又骯髒，連半歲大的幼子都染上梅毒，現時只有2名孩子能上學。馮男過去曾帶趙女去登記結婚，「他媽媽（趙女）不知道點頭，不點頭登（記）不上」，當地民政部門則指，趙女沒行為能力，故不會容許2人結婚。

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馮男透露，自己15年前給了趙女母親1700元人民幣，當作是撫養費。而9名孩子多數是在家裏出生，他告訴探訪的義工和內媒記者，指過2天會去打針，「打上針就不讓生了」。因家裏人多，馮男現時每月領2600元人民幣的「低保」（居民最低生活保障制度），平日會帶孩子上街賣藝及帶趙女到街上「要飯」（乞討），有些好心人會送衣服給他們穿，免得小孩感冒。

馮男表示趙女的智力低又肢體殘疾，當地有關部門多次勸說他節育，他指聽人說癲癇最多活到50歲，「她瀨尿她都不知道，就我服待她」。

當地義工不時前住探望，見到小孩在家裏沒穿衣服四處跑，有義工指探訪時馮男的屋子「根本進不去人」，衛生情況惡劣，連孩子小便都是直接在屋內解決，床附近都是尿，四圍布滿蒼蠅，「他吃的那個粥，實在是看不下去了」。冬天最冷的時候氣溫跌至攝氏零下15度左右，都不幫孩子穿回褲子。

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蘭陵縣蘆柞鎮民政人員稱，很難斷定馮男行為是否強姦，因為是趙女母親將女兒交給馮男，馮男並非從人販子手上買人，「你真的按強姦罪把他抓進去，以後孩子怎麼辦？他這些小孩誰給餵？現在你不問這些，從面上來看這一家子很幸福」。而且現時縣方已派專員為馮男一家清潔，並安排適齡兒童上學。政府人員聲稱，據他們了解，馮男付的1700元是以彩禮（禮金）形式交給趙女的母親。

事件爆出後，馮男即被網民炮轟，直言他的行為根本是強姦、拐賣婦女，當地部門卻不作處理，根本就是失責。

網民瘋狂留言炮轟梅毒男：

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有內地律師指，現行內地法律對馮男的行為是否屬強姦沒有明確規定，其中關鍵是該1700元到底屬彩禮還是買賣，要視乎這筆錢如何定性。不過，另1位內地律師許浩回應內媒查詢稱，如果男方明知女方是無民事行為能力，仍然與其發生性關係已可能構成強姦罪，而男方明知自己有性病的情況下仍和他人發生性關係，還可能會構成故意傷害罪。

（綜合）