24歲足球男神鄭勝元真面目曝光？鮮肉變大叔嚇壞網民：不是同一人

韓國足球壇盛產運動型男神，被稱為「足球車銀優」的鄭勝元憑着出戰東京奧運，人氣急升，Instagram至今已擁有逾6.6萬名粉絲，他亦毫不吝嗇分享大量極吸睛的生活或運動照。不過他日前曬出1張身披國旗的照片卻引起極大迴響，突然由青靚白淨的形象變成皮膚黝黑兼「佬味濃」，令不少網民都直呼「不是同一人呢！」。



被稱為「足球車銀優」的鄭勝元憑着出戰東京奧運，人氣急升，Instagram至今已擁有逾6.6萬名粉絲。（IG「seungwon_jeong」圖片）

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24歲的鄭勝元被譽為南韓足球界「臉蛋天才」，在東京奧運中憑着高顏值引來全球矚目，被讚是亞洲運動員男神代表之一。他2016年起效力大邱FC球隊，擔任前鋒，平時亦愛在IG分享帥氣生活照，炯炯有神的雙眼、白嫩的臉蛋及韓國OPPA髮型，成功為他吸來極多粉絲，還被大邱廣域市選為官方宣傳模特兒。

不過，鄭勝元周日（15日）在IG上載1張身披國旗的照片，不知是否光線關係，以往白皙皮膚變得黝黑，樣子亦帶點沉實滄桑味，跟以往小鮮肉的可愛氣質相距甚遠。

不少網民看完照片都感到驚訝，直言年紀感覺大了10歲，又指「原來男生也有濾鏡的差別」、「小鮮肉都要修圖呢」，但有忠心粉絲卻非常受落，認為還添了一陣新奇的男人味，「OPPA太帥了吧」、「變得更Man了」。

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