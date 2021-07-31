東京奧運｜台灣19歲小鮮肉林昀儒內地爆紅　陸網民：下屆的狠角色

東京奧運乒乓球男子單打進行銅牌戰，中華台北隊的19歲選手林昀儒敗給德國32歲名將奧查洛夫（Dimitrij Ovtcharov），不過他精彩的表現，讓兩岸網友都非常驚艷，就連內地網友也說，林昀儒是下一屆奧運的狠角色，要值得注意。



年僅19歲的奧運乒乓球選手林昀儒，大戰德國老將奧查洛夫，雖然敗無緣銅牌，但這場精彩比賽，真的讓好多人都沒有吃晚餐，台灣藝人賈永婕PO出限時動態，就說好餓但不能吃飯，而論壇上也許多網友湧入幫林昀儒加油，特別的是，大陸網友也對這19歲的年輕乒乓球好手林昀儒，充滿讚賞。

相關圖輯：謙虛態度獲內地網民盛讚 惜字如金曾被封「中國殺手」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

央視轉播，底下留言，有內地網友喊我喜歡小林，小林加油，台北加油，台北衝衝衝，也有人分析到，小林非常強，這基本上是奧查洛夫最後一次贏他的機會了，年齡擺在這，小林是下一屆奧運的狠角色。這個要值得注意的。

👇👇👇陸網民：下屆的狠角色！點圖放大看林昀儒東奧的傑出表現👇👇👇

+ 2

林昀儒跟奧查洛夫相差13歲，兩岸網友激賞他年輕卻冷靜的球風，每每讓對手陷入苦戰，所以內地網友對林昀儒的評價都是，「小林未來可期」，「林昀儒好強，後生可畏，前途無量」。雖然林昀儒沒能拿下銅牌，但他的表現已經驚豔世界各國。

同場加映：東京奧運｜網民想加的另類項目：追巴士、排隊 呢項港人最屈機（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

台版小粉紅！網友出征埃及選手IG

【本文獲「TVBS」授權轉載。】