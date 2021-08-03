東京奧運｜超模級以色列跆拳道仙氣女神　IG狂曬比堅尼照粉絲暴增

本屆東京奧運除了選手間的比拼外，賽場上的「正妹運動員」也是多到讓人目不轉睛，早前以19歲之姿為以色列拿下跆拳道女子49公斤級銅牌的森貝格（Avishag Semberg），不僅有著天使臉蛋，綁起馬尾更是讓人無法招架，網友直呼戀愛了！



以色列出美女，這已是眾所皆知，而森貝格深邃的五官，加上堅強的實力，讓她成為今年奧運一大「嬌點」。她先前在女子49公斤級銅牌戰中，最後以27比22勝出，一舉奪下獎牌。

值得一提的是，以19歲的年紀奪下奧運銅牌，讓森貝格成為以色列史上最年輕在奧運奪牌的選手，可說是實力與美貌兼具。

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170公分高的森貝格，不僅有著一對傲人美腿，因為練跆拳道的關係，身材更是穠纖合度，有著前凸後翹的好身材，此外森貝格更有雙水汪汪電眼，笑起來可說是電力十足，另外森貝格綁起頭馬尾，完全讓人神魂顛倒，要說是職業模特也不為過。

綁著清純馬尾，加上精緻五官，森貝格給人就是一種滿滿的戀愛感，身為跆拳道選手，她也時常在IG上曬出訓練照，對於跆拳道森貝格同樣下足功夫，這種熱愛生活同時也熱愛運動的美少女，怎能讓人不被圈粉呢。

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