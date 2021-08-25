庹縮同事用優惠券還飯錢　買滿40蚊先可當20蚊用　網民出絕招回敬

庹縮同事佔小便宜真的可以沒下限！有網民近日於討論區發文表示，他與同事一同叫外賣，他先付所有費用再待同事其後還錢，惟有名同事竟稱身上不夠現金，然後就給了他一張20元萬寧優惠券當還了錢。帖文引起熱議，不少網民覺得該同事很庹縮，更留言各種絕招回敬該同事，建議「叫你老闆出糧畀coupon佢」。



有網民近日於香港討論區發文表示，他與同事一同叫外賣，他先付所有錢再待同事其後還，有名同事稱身上不夠現金，然後就給了他一張20元萬寧優惠券當還了錢。（香港討論區圖片）

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該名網民近日於香港討論區發文稱，他與同事一同叫外賣，他先付所有錢，吃完飯後有名同事稱身上不夠現金，亦沒有PayMe等電子支付工具，然後就給了他一張20元萬寧優惠券當還了錢。該張優惠券有效期至下月16日，換句話說樓主須於不足1個月的時間內使用，而且條款亦寫明須買滿40元萬寧牌產品，才可使用此優惠券。

不少網民覺得該同事很庹縮，建議樓主「叫你老闆出糧比coupon佢」。（《我要準時下班》劇照）

不少網民留言指該同事「好cheap」、「廿蚊睇清佢人格」，更建議下次若要還錢給對方可用月餅券、過期禮券，甚至陰司紙當無數。

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