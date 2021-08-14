女同事除口罩食飯　新男同事1句話激嬲人　補多句令全公司陷尷尬

在職場要謹慎說話是常識吧？有網民分享職場奇事，表示有男同事初來報到便口不擇言，竟直接批評女同事的外貌，令對方大感不悅。沒料該名新同事仍不覺有問題，「補刀」對其他同事稱：「我講得唔啱咩？」最終導致整個辦公室陷入尷尬，同事們只能借藉詞離開「暫避」。



有網民分享上班經歷，指1名新來的男同事口不擇言，竟直接批評女同事的外貌。（《大債時代》劇照）

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連登網民「我條女係富婆」周四（12日）發文，表示公司近日有新入職的男同事，「睇落都正正常常，普通戴眼鏡斯文樣」，沒料對方竟口不擇言，極速「激嬲」女同事。

樓主憶述事發經過▼ ▼ ▼

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他指男同事於午飯時竟直接對其中1名女同事說：「其實你除咗口罩都幾樣衰！」一眾同事聞言也非常震驚，樓主形容當時「feel到個女同事已經嬲咗，同埋成間公司啲人都靜晒」，認為對方即使有該想法也不應直接講出口，「雖然個女仔真係唔靚，但正常都唔會當面同人哋咁講啦」。

沒想到男同事仍未發現問題，再「補刀」對大家說：「乜我講得唔啱咩？」二次傷害的言論令辦公室的氣氛墮至冰點，一眾同事也不知應如何應對，部分人只好離開現場以免尷尬，「有啲同事見唔對路即刻話落去買嘢，之後佢地一句嘢都冇講過，𠵱家場面好尷尬」。

男同事得罪人後不覺有問題，其後竟「補刀」爭取認同，令同事相當尷尬。（《大債時代》劇照）

樓主其後表示，感覺到女同事「嬲完之後眼濕濕」，認為男同事未有考慮他人感受，「我都覺佢過份咗，個女仔本身都冇咩自信，仲要咁樣俾人話一話」。不過他坦言不知如何處理，「我都唔知可以點兜，最尾去廁所避一避」。

有網民看過帖文，認為無論在職場或平日生活，慎言非常重要，「又係𠵱啲以為自己好好笑嘅人，好煩，講笑唔應該咁講」、「個女仔無反擊佢，已經好大方」。亦有人質疑男同事想開玩笑融入大家，惟選了錯誤方法，「佢係咪expect其他人會笑埋一份，博出位」、「或者佢應該話，其實你帶咗口罩都幾靚呀」。

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