OL減肥要日飲3升水　資深同事斥霸住水機兼頻去廁所　慘呻被針對

不同人在生活上都會有不同需要，如何互相配合十分重要。有網民在討論區上發文，指自己因為減肥而要飲用大量清水，結果上班時因為斟水時間太長而被資深的同事投訴，更說她「懶人多屎尿要去toilet」，情況持續就會向人事部投訴。港女則認為飲水及去廁所都是人的基本需要，慨嘆「咁都要針對我？」。不過，有網民卻「錯重點」，質疑飲水是否可以減肥，而且不斷飲水對身體可能不好。



有港女發文指自己因為減肥而需要每日飲3公升清水，結果被公司老屎忽批評她「霸住個水機」。（《繼承者們》劇照）

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該名女網民在香港討論區上發文，指自己最近減肥，每日要飲用3公升清水，所以買了1個有1公升容量的水樽。不過由於水樽容量較大，「每次斟水都可能用多少少時間」，結果被公司老臣子員工批評，指她「霸住個水機」、「成日斟水」、「話我懶人多屎尿要去toilet」，更指「再係咁就同HR投訴我霸住個水機」。港女認為，飲水多需要去洗手間是人之常情，而且2件事都是人的基本需要而已，「咁都要針對我？」。

港女自己因為飲水一事而被針對。（GettyImages）

有網民認為事件中的「老屎忽」度度干涉別人的事，「總有些人管天管地什麼都要管」，認為飲水是基本權利，但建議樓主可以使用容量較少的水樽，「一定要帶個1升樽裝水？」、「咪改用500毫升嘅樽，少啲（斟水）時間」。

不過亦有網民不認同樓主，認為樓主因個人理由（減肥），而在公司不停斟水、飲水、去廁所，「係咪過份咗啲呢？」。更有人直指「要減肥自己返屋企減啦，用公司水去幫自己減肥？我係老闆都炒你啦」。不過，有人「錯重點」追問：「飲水可以減肥？」又指飲水太多其實對身體未必好，而自己的行為影響到他人，惹來怨言亦屬預料中事。

（香港討論區）

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