ViuTV魯庭暉CU教廣告撰稿　網民叫MIRROR喬裝去上堂：調教你中大

香港男團MIRROR與ERROR爆紅，就連ViuTV的高層成為網民的關注對象。最近就有網民在facebook上傳中文大學學生選科系統的網頁截圖，發現ViuTV總經理魯庭暉將於新學期教「實用廣告撰稿」的研究生課程，網民即紛紛留言，不但稱想去「Sit堂（旁聽）」，更期望屆時MIRROR成員會喬裝成中大生去上堂，笑言班上的情況有可能變成「調教你中大」。



有網民上傳中大網頁截圖，指ViuTV高層魯庭暉將會在2021至22年的上學期，於中大教授「實用廣告撰稿」課。（資料圖片）

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有網民昨（21日）於facebook專頁「CUHK Secrets」發帖，表示ViuTV高層魯庭暉將會在2021至22年的上學期，於中大伍何曼原樓教授「實用廣告撰稿」對象為研究生；據截圖所示，全班最多可有30名學生，截圖時已有11人報讀。

有網民笑言屆時課程將會變成「調教你中大」，又紛紛表示「Sit堂」。（fb「CUHK Secrets」圖片）

樓主得知魯庭暉到中大授課一事後，笑言屆時將會變成「調教你中大」，又建議MIRROR成員可以喬裝成中大學生去上堂，再拍下同學們的反應，「唔知有無機會安排Alton（王智德）、Tiger（邱傲然）等喬裝成中大生，潛入伍何曼原上堂，然後拍低其他同學嘅反應，類似《人類觀察學》咁？」。

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帖文很快便吸引逾1400個讚好，不少網民更直言希望「Sit堂（旁聽）」，擔心開學後該課程「Sit堂嘅比上堂嘅人多」，「我想sit堂」、「睇嚟爆到要企喺度，門外再一堆人等問問題」、「應該一下子識穿，Frankie（陳瑞輝）、Stanley（邱士縉）應該容易啲混入？」。另外，也有人提起ERROR隊長肥仔早前出席活動，曾打排球擊中魯庭暉一事，打趣說「排隊同佢打排球」、「搞錯呀？！點解我哋當年無㗎！我想用個排隊扣殺佢喎」。

（fb「CUHK Secrets」）

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