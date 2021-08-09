姜濤月餅早賣晒　Mirror迷媽怨阿仔買唔到無用　網上炒價超誇張

【Mirror／姜濤月餅／中秋節／姜B／姜糖】一年容易又中秋，不知不覺又踏入吃月餅的季節！有網民在討論區上分享，指媽媽最愛男團組合Mirror，最近才得知人氣成員姜濤有代言月餅推出，即指明想購買1盒，惟相關月餅早已沽清，樓主只好回覆「買唔到」，詎料即被批「少少嘢都做唔到」，令他覺得女人不論任何年紀「都係咁麻煩」！



姜濤最近為雪糕月餅代言，令該款月餅被喻為「姜濤月餅」，引起不少粉絲瘋搶！（資料圖片）

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姜濤早前與經理人「花姐」（黃慧君）為Häagen-Dazs別版雪糕月餅賣廣告，禮盒內的雪糕月餅以鐵盒盛載，每個鐵盒都印上姜濤樣貌，因此被粉絲直接稱為「姜濤月餅」，上月22日預售已秒速售馨，原價548元的雪糕月餅網上炒價動輒過千元。

樓主在香港討論區上發文，形容「老媽子已經徹底愛上咗Mirror」，並要求樓主購買姜濤月餅。不過由早已售罄，樓主只能直接地回答：「買唔到，一早賣哂。」結果媽媽立即發脾氣，批評他即使是小事都做不到。樓主感慨地表示，「啲女人真係無論咩年紀都係咁麻煩」，又說現時姜濤月餅炒家已達千元，情況誇張，「月餅都賣咁貴，搶錢咩！」。

網上二手拍賣交易平台Carousell有不少賣家出售姜濤月餅【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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拍賣交易平台Carousell仍有「姜濤月餅」發售，原價每盒548元，部份用戶叫價600至1200元，個別極端叫價達1500元甚至是3000元。不過，有網民提醒網上仍有人出售月餅券，故價格可升可跌，有意「高追」購入的粉絲，在高價「接貨」可能會後悔。

姜濤笑言「將自己送給大家、送給粉絲。」

點撃睇姜濤2021年接拍的廣告：

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同場加映：MIRROR+ERROR攻陷屯門 一字排開超震撼 網民錯重點關注呢樣【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



MIRROR+ERROR攻陷屯門 一字排開超震撼 網民錯重點關注呢樣

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粉絲通宵留守商場務求第1時間霸靚位▼▼▼

活動舉行前一天霸位情況▼▼▼

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屯門前區議員盧俊宇日前（21日）在facebook專頁稱，有自稱是姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）的粉絲聯絡他，希望他能派人代她們排隊，以霸到最佳位置追星，引起網民熱議。



MIRROR粉絲要求區議員幫手排隊訊息▼▼▼

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同場加映：193@Error憑1句話爆紅IG人氣超姜濤 7件事認識Denis郭嘉駿係咩料【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



193@Error憑1句話爆紅IG人氣超姜濤 7件事認識Denis郭嘉駿係咩料

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