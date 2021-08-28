36歲男友極孤寒唔願使錢開房　台女崩潰想分手：還天天要我內衣照

情侶之間相處難免有磨擦，最近1名台灣女子就在網上發文抱怨，指其36歲男友非常慳家小氣，連自己想與女方親熱，也不願付「開房錢」，並要求到女方家進行房事，讓樓主氣得直指「個男人連要打X房間錢都出不起，你就別打X了！」。



有女網民發文抱怨男友想親熱，卻不願付旅館房間錢，而且經常要她傳性感照。（《無法抗拒的她》劇照）

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該名樓主在facebook群組「爆廢公社」發文，表示她的36歲男友過去一直說與前度經常吵架，本來還不知道原因，但現在終於發現對方非常愛財如命。她上傳對話截圖，其中男友提出想到女方家親熱，但樓主認為要一直詢問母親的行蹤非常麻煩，而且會引來其懷疑，「為什麼一定要來我家？外面旅館就不行嗎？」，但男友即回覆稱「旅館還要花錢」。

樓主見狀不禁在訊息中大罵，「才多少錢啊！一個男人連要打X房間錢都出不起，你就別打X了！」，此時男友才轉移話題。樓主事後在帖文中求教網民，問「這樣的男友我是否該放生？」，又提到男友經常要她傳內衣照，以自行解決性需要，當她拒絕時，對方更會不停追問。

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帖文引來網民熱議，樓主後來再上傳與男友在情人節時的對話，看到她埋怨2人沒有見面慶祝，指男友連朱古力也沒有準備，而在對話中，男友亦只顧要求她傳內衣照片，讓她大感失望。

不少網民看後紛紛勸樓主「放生」，甚至形容其男友猶如「變態狂」，「這已經不是直不直男的問題了，建議放生」、「這種人居然會有女朋友」、「像是一個變態，也感覺什麼都不要付出就要得到」、「這感覺完全不像男友，感覺像變態在騷擾」、「這男友有點怪怪的，還要看你的內衣照，我看妳趕快放生他吧」。

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台女與男友的對話：

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