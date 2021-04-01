親熱時房外傳佛經聲　女友竟興奮大叫4個字　男友：特殊癖好？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-02 03:11

情侶間進行親密行為時最怕被打擾，不過有網民卻分享奇怪經歷！樓主指日前到女友家中愛愛，其間女友媽媽突然播放佛經，樓主本想「唔去在意、唔諗就得」，不料女友卻表現得更加興奮，甚至重複大叫這4個字，令樓主都大嚇一跳，事後更開Po問網民他的女友「係唔係有乜特殊癖好？」。

樓主分享經歷，指與女友發生性行為時，女友媽媽突然在房外播放佛經。（《夫妻的世界》劇照）

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樓主在討論區上以「同女朋友係房玩緊，佢阿媽喺出面播心經，女朋友好似仲興奮」為題發文，講述與女友發生親密關係時的奇怪經歷：

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有網民表示「佢個身入面應該唔只有佢1個靈魂」、「講到女朋友好似鬼上身咁」、「佛經係畀鬼聽，可能係鬼上咗身」。雖然帖文令網民都覺得十分搞笑，但亦覺得故事「假假哋」，指「呢個題材幾好」。

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