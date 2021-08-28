打風落雨窗台滲水好困擾　裝修佬教預防方法及DIY急救小貼士

文：裝修佬

打風窗邊漏水滲水令人困擾，不少網民於打風時發現窗框、窗角、冷氣機邊漏水，立刻於家居維修DIY詢問漏水DIY急救法。其實以DIY方式防治漏水的板斧不多，花費的成本費用也不高，等今日裝修佬話你知窗框漏水DIY急救法吧。



窗戶使開合頻繁，需好好保養少能避免漏水或出現窗框鬆脫等問題。（資料圖片）

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滲水維修DIY工具介紹

DIY方式防治漏水，而不影響室內設計不外乎是使用防水膠和玻璃膠／暴封膠，前者用於製造防水膜，後者用於填補接駁邊，堵塞水源。如果問題持續出現，應尋找專業師傅協助；但如果只是十號風球才出現窗框罅位滲水的話，則未必需要找師傅處理。

（香港01製圖）

預防及改善窗台滲水的方法



準備工具：防水膠、油轆／油掃

1. 小心選擇防水膠的顏色，白色清晰可見，透明不影響外觀，各有好壞。

2. 無需稀釋，以油轆或油掃，跟據罐上指示直接在室外窗邊塗抹防水膠，大包圍式堵截漏水。

3. 一般防水膠如多樂士處理窗邊防水需塗2層防水膠才能達到完善效果，用家需自行留意罐上指示。

窗台滲水DIY小貼士



防水膠只適用於室外，不應在室內或天花（受滲水影響的空間）塗防水膠，否則會將水儲在牆內。

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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