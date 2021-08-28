港女返新工食welcome lunch　老屎忽同事屈請食飯：職場基本禮貌

職場暗藏不少潛規則，新鮮人做錯做漏隨時被誤會為無禮貌或「唔識做」。有港女早前於討論區發文，表示轉工後首日上班，為與同事打好關係便一同午膳，沒料1名「老屎忽」同事竟出口術要求她請客，更指新入職同事請食飯是「職場基本禮貌」，令她暗暗大嘆付款後「第一日等於白做」。網民看過帖文為港女感不值，又提出不少方法教她自保，直言在公司學懂如何提防小人也是一門學問。



有網民指首天上班即被同事逼請食午飯，感到非常無奈，大嘆首天已「白做」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名港女於Dcard討論區發文，表示早前轉工，周一（23日）首天到新公司上班的印象是「上司、同事都好nice」，以為轉換環境後能有更好的工作氣氛。當日午餐時同事邀請她一同食日本菜，為了融入公司及與同事建立關係，她便一口答應，沒料卻因而「中伏」，竟被1名「老屎忽」同事逼請客。

港女自述中伏經過▼▼▼

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港女表示，得知該名「老屎忽」同事與老闆相熟，擔心首天上班便被對方打小報告，最終還是付了款請客，只好暗暗概嘆首天薪金全數「上繳」餐廳。事後她不禁好奇發文，詢問一眾網民同事提到「新入職同事請食飯是職場禮貌」的說法是真有其事，或是自己入世未深而被對方欺騙。

帖文引來討論，網民一致認為樓主被同事「蝦到上心口」，指出一般而言迎新午餐也是上司或同事們請新人，「擺到明老屎忽蝦細路女」、「成件事咁離譜都冇其他人出聲？」、「算係俾人搵笨，請食飯冇所謂，最緊要係值唔值得，請呢啲人佢哋唔會感激你，仲會笑你係水魚」。

網民教樓主反擊▼▼▼

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亦有網民認為，事件反映樓主仍是新鮮人，建議她學懂自保，避開職場上的小人，「影返張單上公司個group，然後講明除返開每人幾多錢，再貼自己個payme code上去啦，再睇下收唔收得返。俾人玩要識反擊同防禦，咁下次先冇人敢玩你」、「除非樓主識得應付呢班老屎忽，否則呢間公司都係早走早著㗎啦，今日要你請食飯，下次可能有鋪杰嘅請你食」。

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