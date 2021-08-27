為阿女成功釣金龜　父母嫌棄趕走準女婿　寧捱貴租大搬細住豪宅盤

不少父母為了讓小朋友成功入讀名校而會特意搬屋，但原來找女婿也同樣要贏在起跑線。最近1名網民就在討論區發文，表示其舅父一家為了讓女兒嫁戶好人家，過去不停嫌棄女兒的男朋友之餘，甚至決定大屋搬細屋，捱貴租到豪宅盤居住。



有網民發文分享指，其舅父一家最近搬屋至豪宅區，希望女兒能結識有錢人並結婚。（《香港愛情故事》劇照）

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該名網民在香港討論區發文，表示舅父一家為了「釣金龜婿」，而堅持要搬去豪宅盤居住，希望女兒更容易在日常生活遇到有錢人，不但租金開支大增，居住空間比以前小。不過，原來在搬屋此舉之前，舅父等人還曾嫌棄女兒以前的男朋友。

【按圖放大看樓主舅父釣金龜婿的準備工作▼▼▼】

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許多網民看後紛紛留言，部份人質疑舅父一家租住豪宅的成效，「香港人有幾可會同隔籬左右傾偈」、「就算她住在有錢人身邊，也不代表他會娶她」、「可能人哋都係租間屋，想識有錢女或富婆」，亦有人分享身邊同事的經歷，「我都有同事係咁，不過唔係豪宅盤，只係啲小康中產屋苑，佢嘅策略就係一有時間就入去會所做gym、游水、閒坐，搵機會識人」。

（香港討論區）

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