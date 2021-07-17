家姐遇算命師傅預測9月識到有錢男　即時辭工等運到兼日日出街玩

對人生感到迷迷惘時不少人都會考慮求神問卜，但盲目相信亦非好事！有網民在討論區上分享，指家姐早前與朋友找師傅批命，家姐指師傅成功說出她的經歷，更預言「9月會識到個有錢男」，兩人會有長遠關係，未來不需要工作。樓主指家姐之後就辭掉工作天天出街，等待師傅口中的有錢男出現，感嘆「咁大個人點解可以咁蠢」。



樓主表示，家姐早前與朋友見了一個預測很準確的師傅。（電影《行運超人》劇照）

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樓主在香港討論區上發文，指「家姐聽完師父批命後，成個人變到好懶」。原來樓主家姐在2個月前找師傅分析運程及批命之後，就認為師傅的分析十分準確，除了個人經歷之外更連拍拖次數及分手原因都說得出。師傅表示，樓主家姐將會於9月結識有錢男、有穩定長遠關係及不用工作有人養，於是家姐「成個人就變到好懶」，不但辭去工作，「仲日日無所事事周街去」，「佢大安旨意個師傅講嘅嘢一定係準，覺得自己真係唔使做」，感嘆家姐「咁大個人點解可以咁蠢」。

不少網民都留言表示認同樓主，「可能係工作上識咗個有錢佬，唔通話你發達坐喺屋企就會發達嗎？」、「你家姐而家等運到？咁點樣識到個有錢人呀？講啲唔講啲」。另外亦有網民指，風水「信則有，不信則無」，但最重要是不可過份迷信，畢竟存心欺騙別人的人實在太多。

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同場加映：真有風水屋？裝修師傅：有啲屋苑特別多人死老公 搬入即大病破財【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



風水屋真的存在嗎？有裝修師傅在討論區上發文分享，以自身經驗指出，有些屋苑真的「特別多人死老公」。他指某些情況是「入到屋已經好唔聚財」，結果客人入伙後不是生意失敗就是有健康問題，另有人買入風水屋後「發到豬頭」，故建議有意買樓人士「真係要搵風水樓睇過」，千萬不要買入風水差的單位。最後他亦提到，個別地點及間隔的單位亦都不宜買入。



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帖文引起網民熱烈討論，有些人表示認同樓主所說的風水屋，但亦有人認為所謂風水屋只是心理作用，甚至批評現時科技昌明，不應該再相信沒有根據的風水之說。樓主在帖文中就有以下回應：



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同場加映：公司老闆超迷信 請人要經風水師：睇面相定生死、升職要符2條件【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

