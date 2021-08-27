印度男帶未婚妻開房無帶避孕套　用強力膠「密封」陰莖　翌日慘死

避孕最方便做法是用避孕套，自創避孕措施可能是在玩命。印度警方日前交代1宗罕見事故，當地1名25歲男子和未婚妻到酒店開房尋歡，其間因為無帶避孕套，竟想到用強力膠「密封」陰莖避孕，翌日他被發現在草叢中昏迷，送院後因多個器官衰竭死亡。

警方透露，男子和未婚妻有吸毒習慣，性交前曾服藥，而隨身帶備強力膠，是因為2人有將強力膠混合增白劑來「吸」的習慣，推斷他的死和使用強力膠有關。然而，男子家人認為他絕非意外死亡，強力膠其實是未婚妻塗在其陽具上，事前更可能服用多種藥物，質疑他被未婚妻害死。



印度男和未婚妻開房時，竟然將強力膠塗在下體「密封」，當避孕措施，繼續性交。（Getty Images）

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這宗離奇死亡事件其實發生於6月尾，但當地警方近日才公開案件詳情，案發於印度古吉拉特邦城市艾哈邁達巴德（Ahmedabad）的Fatehwadi地區。6月22日，25歲男子Salman Mirza和未婚妻坐車去酒店，第二天Mirza被發現時已失去知覺，最後送院不治。

警方調查指，2人性交前曾吸毒，由於無做避孕措施，便用強力膠塗在陽具上「密封」，因為2人有時會將強力膠混合增白劑來吸，以尋求快感和刺激感，故當時隨身帶備強力膠。當地傳媒報道，執法人員懷疑使用強力膠令他身體狀況惡化，出現多種併發症，最後死於多個器官衰竭。

有知情人士透露，Mirza生前和未婚妻都有嚴重毒癮，死前1晚到酒店開房時，因為無避孕套，情急下用了環氧黏着劑（Epoxy Adhesive）塗在下體作保護，當臨時安全措施繼續性交。

6月23日，Mirza躺在當地Amber tower附近的草叢中不省人士，幸好被朋友發現並帶他點家，可惜其後送院時，他身體狀況急速惡化，最終不治。其家人稱，朋友送Mirza回家時，聲稱他可能服用過一些藥物。

Mirza是家裏經濟支柱，遺下年邁父母及2名妹妹。當地警方調查案件時，將Mirza的死列作意外死亡，惟Mirza家人投訴，是未婚妻提供毒品才會導致他的死亡，甚至指責是未婚妻將強力膠塗在Mirza陽具上，又懷疑Mirza出事前曾服用多種藥物，強力膠只是增加了併發症，指控是未婚妻害死了Mirza。

Mirza死因仍未破解，印度警方指仍在等待法醫報告，他們正檢查死者內臟樣本。

（綜合）