連登仔外賣自取中伏　日式叉燒拉麵驚變「午餐肉麵」　食店咁解釋

疫情下「外賣自取」愈來愈盛行，但有時都會遇着「中伏」經歷。有網民投訴，在外賣平台訂購1間炮台山食店的日式叉燒拉麵，但自取回家打開時，卻驚見「叉燒」竟變成疑似罐頭午餐肉，跟APP展示的照片完全不相符，即時申請退錢，並向海關及消委會舉報，不禁大呼「真心黐線」。

涉事平台foodpanda香港回覆《香港01》查詢表示，已全額退回訂單金額，並引述有關餐廳解釋稱，由於新同事尚未熟識平台功能，因此未有在相關食品材料用完後，選擇「產品已售罄」，並隨即以其他材料作替代。



有網民投訴，在外賣平台訂購1間炮台山食店的日式叉燒拉麵，但自取回家打開時，卻驚見「叉燒」竟變成疑似罐頭午餐肉。（連登討論區圖片）

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該網民昨晚（26日）在連登討論區發帖，上載多張「中伏」照，指透過外賣平台於炮台山1間食店，訂購了1碗價值79元的日式叉燒拉麵，及1份價值64元的芝士牛油焗西蘭花，因選用外賣自取方式，獲6折優惠，實付85.8元。

惟他回家後打開餐蓋發現，「日式叉燒」失了蹤，換來的竟是2片半圓形厚切罐頭午餐肉，而「芝士牛油焗西蘭花」則變成奶油浸西蘭花，令樓主大感失望，無奈稱「生活總係有啲奇怪嘢發生」，直言「無食喇，喺垃圾桶喇」。他表示已向外賣平台申請退錢，並質疑違反商品說明條例，憤怒得向海關舉報及向消委會投訴。

帖文隨即引起熱議，短短半天已有逾800個留言，並轉發至其他社交平台，包括facebook及Instagram。網民對樓主的經歷都感到難以置信，「伏到覺得似老作」、「咁都博過到骨？」，又笑言根本是「餐肉麵」、「大家都是豬肉，不用分得那麼細」，並建議大家下次選擇外賣自取時，要即場驗貨。有網民則翻出涉事食店的其他食評，發現曾經有人訂購焦糖燒法式鵝肝多士，結果每塊鵝肝只有1元硬幣般大，似乎食店向來質素麻麻，「淨睇圖都笑咗出嚟」。

foodpanda香港回覆《香港01》查詢表示，已經為相關客人取消訂單，全額退回訂單金額，並已向顧客提供額外的優惠劵以表歉意。平台已主動聯絡有關餐廳，了解訂單出現問題的原因，獲悉由於有關餐廳的新同事尚未熟識平台功能，因此未有在相關食品材料用完後，選擇「產品已售罄」，並隨即以其他材料作替代。

foodpanda香港已向餐廳再次解釋了平台的相關功能，以及應對不同情況的程序，以確保服務質素。

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