台灣陽光鋼琴女網紅屋企燒成灰　拍片揭恐怖災場　鏡頭前罕見崩潰

台灣美女鋼琴家同時也是YouTuber的「我是江老師」，因為談吐幽默、作風親民在網路上闖出名號，不過一向活力四射的她，近日卻難過地透露苗栗老家發生火災，內部幾乎燒得面目全非，幸好無人傷亡。



江老師苗栗老家是當地知名餐廳「荷塘居」，23日發生大火，第一時間接獲消息的時候急到哭出來，雖然試著保持樂觀正面的想法，但越強迫堅強反然讓她越心累，在27日發出預告影片文章的那一刻，徹底情緒崩潰，「我就是覺得自己好衰……彷彿什麼事情都在同一個時間點衝著我來」。

點擊放大瀏覽災場情況及更多江老師的照片▼▼▼

+ 21

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

江老師坦言因為火災的關係，情緒受到很大的影響，變得格外敏感，但她不想逃避面對，而是接納負面情緒，並坦白告訴粉絲：「我最近不是很好。」還好在崩潰之後，稍微舒緩了內心的壓力，她也以自己的親身經驗告訴粉絲：「不想堅強就不要堅強了，偶爾韌性一下也沒關係的！」

荷塘居在23日發生火災，起初是旁邊的鐵皮倉庫突然起火燃燒，隨後火勢蔓延到餐廳廚房，消防人員花了將近2個小時才將火勢控制，所幸當時餐廳因為疫情關係，店家自主暫時歇業，現場並無人員傷亡，目前起火原因仍在調查中。

【延伸閱讀】咁洗冷氣機隨時起火？清潔必知注意位（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：

李連杰前妻女兒曝光？「女神級足球員」超仙顏值引網暴動

「宜軒」是誰？鄧家華po照高調示愛 神出本尊超正

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】