台灣陽光鋼琴女網紅屋企燒成灰　拍片揭恐怖災場　鏡頭前罕見崩潰

台灣美女鋼琴家同時也是YouTuber的「我是江老師」，因為談吐幽默、作風親民在網路上闖出名號，不過一向活力四射的她，近日卻難過地透露苗栗老家發生火災，內部幾乎燒得面目全非，幸好無人傷亡。
江老師苗栗老家是當地知名餐廳「荷塘居」，23日發生大火，第一時間接獲消息的時候急到哭出來，雖然試著保持樂觀正面的想法，但越強迫堅強反然讓她越心累，在27日發出預告影片文章的那一刻，徹底情緒崩潰，「我就是覺得自己好衰……彷彿什麼事情都在同一個時間點衝著我來」。
點擊放大瀏覽災場情況及更多江老師的照片▼▼▼
+21
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
江老師坦言因為火災的關係，情緒受到很大的影響，變得格外敏感，但她不想逃避面對，而是接納負面情緒，並坦白告訴粉絲：「我最近不是很好。」還好在崩潰之後，稍微舒緩了內心的壓力，她也以自己的親身經驗告訴粉絲：「不想堅強就不要堅強了，偶爾韌性一下也沒關係的！」
荷塘居在23日發生火災，起初是旁邊的鐵皮倉庫突然起火燃燒，隨後火勢蔓延到餐廳廚房，消防人員花了將近2個小時才將火勢控制，所幸當時餐廳因為疫情關係，店家自主暫時歇業，現場並無人員傷亡，目前起火原因仍在調查中。
【延伸閱讀】咁洗冷氣機隨時起火？清潔必知注意位（點擊放大閱讀）▼▼▼
+8
台灣彰化防疫旅館奪命大火 傳教士死前影片曝光「怕逃命會罰錢」墨西哥灣海底天然氣外泄 海上驚現恐怖「火眼」 呈現末日級畫面多角度看清台灣巨型火流星 四度爆閃嚇壞民眾：以為人類要滅絕Pan Piano｜鋼琴網紅靠2張性感照出周邊 原圖超火辣成品卻極醜俄懷孕英勇狗闖失火安老院 喚醒負責人救回4命 自己燒傷倒下世界各地出現會噴火噴水的老樹 背後成因原來是大自然的奧妙
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】