多角度看清台灣巨型火流星　四度爆閃嚇壞民眾：以為人類要滅絕

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-08 10:53

台灣7日凌晨0時許起，各地民眾紛紛目睹一顆很亮的火球劃過天空，引發熱烈討論到底是什麼。氣象局長鄭明典一早分享中央大學天文研究所鹿林天文台影片證實，鹿林出現難得的火流星。氣象局解釋，火流星定義為視星等的亮度達到-14等或以上的火球，不是經常有，凌晨剛好軌道劃過上空，偶爾火流星出現時，還會伴隨音爆產生。

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有網友在「宜蘭知識+」臉書社團PO出影片，只見有一道長長尾巴的亮光劃過天際，現場許多人直呼「變很大顆耶」、「好亮耶」、「人類要滅絕了」、「會不會大地震啊」、「還是飛機失事」。

對此，氣象局天文站主任鄭俊岳表示，大家目擊到的火球就是火流星，他解釋，月亮視星等為-13等，而亮度達-14等以上的流星體就會被歸類為火流星，一般來說，火流星不是經常有，凌晨剛好這個個別的流星體軌道劃過上空，大家才有機會看到。

鄭俊岳也提到，凌晨這個火流星量體比較大，所以跟大氣摩擦產生的熱量跟光線也更大，火流星劃過天空時，有時候還會聽到音爆產生。

氣象局長鄭明典也分享中央大學天文研究所鹿林天文台影片證實，鹿林出現難得的火流星。鹿林天文台則在臉書解答這是流星，「超級猛的一顆」、「爆閃四次」，並貼出0時2分的影片，只見流星劃過時照亮夜空好幾秒。

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