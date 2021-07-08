多角度看清台灣巨型火流星　四度爆閃嚇壞民眾：以為人類要滅絕

台灣新聞
撰文：
最後更新日期：

台灣7日凌晨0時許起，各地民眾紛紛目睹一顆很亮的火球劃過天空，引發熱烈討論到底是什麼。氣象局長鄭明典一早分享中央大學天文研究所鹿林天文台影片證實，鹿林出現難得的火流星。氣象局解釋，火流星定義為視星等的亮度達到-14等或以上的火球，不是經常有，凌晨剛好軌道劃過上空，偶爾火流星出現時，還會伴隨音爆產生。

更多影像曝光　有人驚呼「人類要滅絕了」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+25
+25
+25

有網友在「宜蘭知識+」臉書社團PO出影片，只見有一道長長尾巴的亮光劃過天際，現場許多人直呼「變很大顆耶」、「好亮耶」、「人類要滅絕了」、「會不會大地震啊」、「還是飛機失事」。

對此，氣象局天文站主任鄭俊岳表示，大家目擊到的火球就是火流星，他解釋，月亮視星等為-13等，而亮度達-14等以上的流星體就會被歸類為火流星，一般來說，火流星不是經常有，凌晨剛好這個個別的流星體軌道劃過上空，大家才有機會看到。

鄭俊岳也提到，凌晨這個火流星量體比較大，所以跟大氣摩擦產生的熱量跟光線也更大，火流星劃過天空時，有時候還會聽到音爆產生。

氣象局長鄭明典也分享中央大學天文研究所鹿林天文台影片證實，鹿林出現難得的火流星。鹿林天文台則在臉書解答這是流星，「超級猛的一顆」、「爆閃四次」，並貼出0時2分的影片，只見流星劃過時照亮夜空好幾秒。

【相關圖輯】火流星劃破日本夜空　相距數百公里民眾目睹（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+3
+3
+3

【更多天文圖輯】歐洲天文台重現恆星遭黑洞撕裂全過程　最後一抹殘光極淒美（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+12
+12
+12
天文學家發現另一軌道類似的「地球」　成功探測機率僅百萬分之一
天文望遠鏡首發現黑洞旁「星舞現象」　印證愛因斯坦相對論真確
天文學家發現「超級地球」　約100億歲　位處古老星系之一
外星文明訊號？　天文學家再發現神秘「快速電波爆發」模式
天文學家發現「鬼影」神秘霧團　奇異到無法解釋被喚作「WTF」
土星取代木星成太陽系中衛星最多行星　天文學家：重大突破
天文學家發現「泰坦星」海洋深達300米　可望以潛水艇探索

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。