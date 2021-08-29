新同事日日麵包當午餐　上司悉真相請食飯唔准托手踭：幫得就幫嘛

職場上若有新人入職，初期大多會與公司同事外出用膳，熟悉工作環境，同時建立關係。不過1名網民日前在討論區發文，表示公司1名新入職2周的同事，每逢午飯時間都只留在座位食麵包，作為直屬上司的樓主問及原因，才發現對方背後的辛酸，於是「下令」直至下月出糧前，新同事必須接受自己請客，霸氣舉動引來網民大讚。



有網民發文指其公司新同事因為家貧，入職最初兩周都只能吃麵包當午餐，他於是提出請客，直至下個月支薪為止。（示意圖 / Jude Infantini / unsplash）

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樓主在香港討論區以「發覺公司個新人真係好慘好可憐」為題發文，稱自己為公司高級職員，2周前有新人入職其部門，但對方一直不與其他同事叫外賣或外出用膳，每天只留在座位吃麵包，後來在樓主關心下，新同事終於道出真相。

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樓主見新同事家境貧困，終決定出手相助，提出直至下個月支薪前，皆由他向該名同事請客；他後來又留言補充，認為新同事並非「呃飯食」，並指「何況如果自己生活尚可以，幫下人有咩所謂？幫得就幫嘛」。

不少網民看後亦留言大讚樓主的善舉，稱「樓主好正能量。有能力幫到就幫」、「好在佢遇到你，好上司」、「能力內幫到人就幫！有時候請人食餐便飯！幫到人自己又開心！」、「雪中送炭，樓主支持你」。

（香港討論區）

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