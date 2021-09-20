家長必看｜兒童家居裝修建材與設計要注意　裝修佬解7大常見問題

文：裝修佬

香港人工作繁忙，小朋友很多時都會委託長輩幫忙照顧，父母如何可從裝修設計開始就考慮小朋友的需要？例如兒童房室內設計應用甚麼建材？如何透過家居裝修或設置改善小朋友生活？今次就等裝修佬分享一下7個有關幼兒的常見裝修問題。



兒童房間的裝修建材可能影響幼兒身體發育及健康，家長揀選時宜多注意。（資料圖片）

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兒童適用建材3個問題



兒童家居裝修問題1：油漆是否有甲醛？

除甲醛方法或零甲醛建材是不少家長兒童房裝修時考慮的重點，當中大家最為擔心的莫過於油漆，但隨着現在水性油漆日漸普遍，其實傢俬的甲醛含量可以比油漆高更多！

家長若然於油漆選用方面想做到低甲醛，首先可了解健康的油漆可分幾級：

【低甲醛油漆分3級】

● 第一級為無添加揮發性有機物（VOC），但不代表本身沒含VOC成份；

● 第二級：為油漆成份內沒VOC；

● 最高級：就是能吸收VOC的油漆，這款油漆沒釋放VOC之餘，反而能捕捉VOC。

兒童家居裝修問題2：有沒有兒童地板？

很多人以為鋪木地板能讓小朋友跌倒時不會太痛，但木地板保養方面較為困難，令不少家長感困惑。其實有另一做法，如果裝修戶主想鋪較易打理的地磚，可以加一個淺地台於家中，透過木地台、地毯或軟墊，劃分讓小朋友玩耍的空間，小朋友在內玩耍時就會較舒服，同時家中亦能鋪地磚。

兒童家居裝修問題3：有沒有需要買兒童座廁呢？

家中並不是只有小朋友，若想添置一大一小座廁，去水喉需做成分岔，令喉路設計變得複雜，倒不如讓孩子靠小椅子或其他輔助工具去使用現有的座廁。

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改善兒童家居生活4個問題



改善兒童家居生活問題1：家中的燈光太刺眼怎麼辦？

有戶主家中安裝了盒仔燈，但盒仔燈十分刺眼，對小朋友及長者的影響尤其大，盒仔燈應只用作輔助燈，並不應作主要燈光，或是使用滲光的燈具（如加設天花燈糟），那就能為小朋友及長者營造一個更舒適的環境。

改善兒童家居生活問題2：小朋友經常想看手機怎麼辦？

小朋友經常玩手機引致兒童近視問題已成為每位家長所擔心的問題。戶主手機若是用Android系統，就可接駁以HDMI輸出的Chromecast到電視，只需在YouTube上按一鍵，就可將手機畫面播放於電視上。因為電視比手機難操控，就可能容易地控制小朋友觀看螢幕的時間。

改善兒童家居生活問題3：小朋友用餐時經常周圍走怎麼辦？

小朋友用餐時總是坐不定，這個現象出現其實可能是因為椅子令小朋友坐得不舒服。小朋友會一直長高，固定高度的兒童餐椅就不能照顧這一點了。家長可考慮選購可改變高度的椅子，網購的話大約1000至2000元左右，但卻可由小孩時期使用到長大成人。

改善兒童家居生活問題4：怕小朋友掉下床怎麼辦？

害怕小朋友從地台床上掉下來，一般家長會考慮加裝床欄，但若要在地台床上再加裝床欄，釘緊後或會阻礙櫃桶不能拉出，所以日後訂造地台床時，可預先知會設計師或裝修師傅預留一定位置裝床欄，櫃桶就不會受影響。

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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