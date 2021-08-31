行大棠遇黑狗跟到實　好心連登女帶回家安置望尋回主人：有晶片嘅

不少養寵物的人也相信，毛孩會自己「挑選」主人，連登討論區1名絲打就似乎被揀中了。她昨日發文指於元朗大棠遇上1隻「黑色傻狗」，一直跟住她行走，似是迷路。樓主見狗狗身上有頸圈，懷疑牠走失，遂先帶回家安置。她表明不介意收養狗狗，只是擔心原主人也正在尋找毛孩，故帶了狗狗檢查晶片，又希望網民代為分享消息，好人好事獲一眾巴絲力讚及幫忙「推po」。



有連登網民發文指在元朗大棠遇上1隻黑色唐狗，懷疑牠與主人失散，決定帶回家安置並代牠找回主人。（連登討論區圖片）

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絲打「中大清泉」昨日（30日）於連登發文，表示於元朗大棠被1隻黑色唐狗跟隨，「我跟住佢喺大棠行咗個幾鐘，佢都唔識路返屋企，屋企根本唔係嗰邊，最後佢就一路跟住我走」。樓主見狗狗戴着紅色頸圈，而且表現淡定，「佢真係好乖，唔吠人」，懷疑牠與主人失散，遂買下狗鍊並帶狗狗回家暫時安置，同時希望代牠找回主人。

樓主帶了狗狗回家安置，並帶牠到獸醫診所檢查，發現狗狗身體內有晶片。（連登討論區圖片）

樓主帶了狗狗回家，餵了食物及水，同時帶牠到獸醫診所檢查，發現狗狗身體內有晶片，表示牠有主人。她遂聯絡漁護處代為尋找狗主，惟職員表示基於私隱不能透露狗主資料，而狗主亦暫未回覆，「電話飛咗去留言，唔確定佢係蓄意唔要定點」。

樓主表明願意收養狗狗，大讚牠非常可愛又聽話，「見佢毛色亮澤，似有人錫開，但𠵱加好被動，又有晶片又聯絡不果，只可以等運到」。不過她於網上發文尋主人後，從街坊留言得知狗狗近月才於大棠附近出現，而且晚上只能睡在公廁，「我諗如果佢識自己返屋企就唔會瞓公廁，無啦啦帶佢返去，只怕佢變成流浪狗」。

她續指狗狗安置期間表現放鬆，唯獨害怕獨自留家，似是怕被人遺棄，「佢好驚得自己一個喺屋企，得佢一個佢會不停狂吠，好不安咁跑嚟跑去，好似驚俾人遺棄咁」。因此比起收養，樓主更希望狗狗能找回主人，「我硬係覺得主人掛住佢，搵緊佢，不過我都唔忍心送佢去狗房」。

樓主於網上發文尋主人後，從街坊留言得知狗狗近月才於大棠附近出現，而且晚上只能睡在公廁。（連登討論區圖片）

至今早有網民留言指，狗狗屬於元朗1名婆婆，平日均為放養，「隻狗平時會識得自己返屋企，或者婆婆會行出嚟叫佢返屋企，可能今次隻狗自己行咗去大棠路嗰度」，建議她先聯絡婆婆再作決定。

帖文獲一眾巴絲打幫忙「推po」，不少網民大讚樓主非常好心，「樓主一世平安，希望狗狗快啲搵返主人」、「好在有樓主，希望嗰位主人唔係遺棄啦」。亦有人指她遇上狗狗是難得的緣份，鼓勵她若未能找到主人，能力許可便收養狗狗，「同佢相遇，係一種緣分，唔好俾舊有『黑狗係衰運』觀念影響，就算狗主唔要佢，你信自己，幫佢揾個好人家啦，你好人有好報」。

流浪狗跟住行唔願走 好心連登仔通宵陪伴 搵義工兼帶去診所獲讚

不少連登巴絲打也是愛毛孩之人，曾有巴打發文，指凌晨下班回家時，被1隻大型唐狗「跟住行」逾1小時，當他坐下時，狗狗也懂性地跟住趴下休息。樓主擔心狗狗走失，一直在旁陪伴並代為聯絡義工，至半夜更帶同狗狗到診所檢查晶片，待牠安全獲安置到義工家中才安心回家，好人好事獲一眾網民大讚。



有連登網民凌晨下班回家時被1隻唐狗尾隨，他擔心狗狗走失，在旁陪伴通宵並代為聯絡義工，待牠安全獲安置到義工家中才安心回家。（連登討論區圖片）

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樓主聯絡了狗義工，並拍照顯示他以狗帶帶同唐狗乘車前往大埔的獸醫診所檢查晶片。（連登討論區圖片）

有連登女曾發文分享領養松鼠狗的經歷，表示為了照顧1隻激似狐狸的狗狗，近兩年來她改變了不少生活習慣，例如少了約會朋友，但仍感到十分值得，直言「狐狸」已變回喜歡扮可愛的狗，更感激愛犬領養了自己，「令我人生重回正軌」。帖文感動不少網民，大讚樓主對狗狗照顧有嘉，人狗一同成長是最好結局。



連登絲打「基路基路仔」分享領養「似狗嘅狐狸」的窩心經歷，形容養狗後「人生重回正軌」。（連登討論區圖片）

經過兩年相處，樓主說養寵物後最大的改變，是每日放工也會歸心似箭，「人哋話多謝你領養咗佢，但我要多謝你領養咗我」。（連登討論區圖片）

流浪狗追住電動車，足足跑了3公里。（微博影片截圖）

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