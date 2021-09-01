沖完涼驚見自來倉鼠闖入屋　連登仔「急到爆炸」求救結局超溫暖

隨時也能遇上需要幫助的動物可說是連登巴絲的「技能」！有連登網民凌晨發文，稱洗澡後父母拿着1個放有倉鼠的膠袋，誤以為是他買回家。他懷疑倉鼠屬於鄰居，惟多番拍門亦沒人回應，只好暫時帶回家安置，但因缺乏經驗，只能急急向網民求救。



有連登網民凌晨發文，稱在家發現自來倉鼠，他懷疑倉鼠屬於鄰居，惟多番拍門亦沒人回應，只好暫時帶回家安置。（連登討論區圖片）

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連登巴打「奢侈的懷愐」凌晨以「急到爆炸！屋企自來倉鼠，點幫到佢！」為題發文，指昨晚（31日）洗澡後，父母突然拿出1個膠袋問他是否買了東西。他接手一看，竟發現膠袋內有1隻倉鼠，「我老豆話以為我買返嚟養，放喺屋企走咁癲」。

樓主指父母一度將倉鼠放進膠袋並掛於鄰居門外，但他擔心倉鼠安危，決定先帶回家安置。（連登討論區圖片）

他回想數天前看到鄰居家中放了鼠籠，懷疑倉鼠為鄰居的走失寵物，打算詢問對方，惟一直無人應門，「我屋企人返到嚟見到佢走咗入屋企，然後怕佢周圍跑，所以就攞個袋入住佢」。他指父母一度將倉鼠放進膠袋並掛於鄰居門外，但他擔心倉鼠安危，決定先帶回家安置。

不過樓主沒有養倉鼠的經驗，只能發文向網民求救，形容事態「急到爆炸」，「我驚隻鼠有事，可以點暫存佢？養唔養就日後嘅事」。帖文可見，他先用外賣膠盒製作臨時「鼠籠」，並於盒蓋上打洞供倉鼠「透氣」，但倉鼠非常活潑不時「跳跳紮」，擔心自製鼠窩並不適合。

樓主其後指已向居於附近的友人借來鼠籠及養倉鼠用品，並貼出倉鼠在紙堆中進食和休息的相片報平安。（連登討論區圖片）

之後他又更新，指已向居於附近的友人借來鼠籠及養倉鼠用品，並貼出倉鼠在紙堆中進食和休息的相片報平安，「咪話我唔對佢好呀」。不少網民看過帖文也鼓勵樓主收養，他則表示要再向鄰居確認，並與家人商量才能決定，「聽日同屋企人商量下睇下點樣安放佢，老豆爛賭，水緊佢自來鼠招財」。

部份有養倉鼠的巴絲也為樓主提供建議，又大讚他是暖男，「樓主一世平安，多謝你收留隻鼠，夜媽媽佢喺出面走跌死咗都似」、「好彩阿鼠遇到你咋，如果佢喺外面，實好快俾其他動物捉咗」、「樓主同借籠的朋友一生平安，咁夜唔瞓都幫鼠鼠」會唔會自己養呀？用具都有了」。

行大棠遇黑狗跟到實 好心連登女帶回家安置望尋回主人：有晶片嘅

有連登網民發文指在元朗大棠遇上1隻黑色唐狗，懷疑牠與主人失散，決定帶回家安置並代牠找回主人。（連登討論區圖片）

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流浪狗跟住行唔願走 好心連登仔通宵陪伴 搵義工兼帶去診所獲讚

不少連登巴絲打也是愛毛孩之人，曾有巴打發文，指凌晨下班回家時，被1隻大型唐狗「跟住行」逾1小時，當他坐下時，狗狗也懂性地跟住趴下休息。樓主擔心狗狗走失，一直在旁陪伴並代為聯絡義工，至半夜更帶同狗狗到診所檢查晶片，待牠安全獲安置到義工家中才安心回家，好人好事獲一眾網民大讚。



有連登網民凌晨下班回家時被1隻唐狗尾隨，他擔心狗狗走失，在旁陪伴通宵並代為聯絡義工，待牠安全獲安置到義工家中才安心回家。（連登討論區圖片）

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樓主聯絡了狗義工，並拍照顯示他以狗帶帶同唐狗乘車前往大埔的獸醫診所檢查晶片。（連登討論區圖片）

有連登女曾發文分享領養松鼠狗的經歷，表示為了照顧1隻激似狐狸的狗狗，近兩年來她改變了不少生活習慣，例如少了約會朋友，但仍感到十分值得，直言「狐狸」已變回喜歡扮可愛的狗，更感激愛犬領養了自己，「令我人生重回正軌」。帖文感動不少網民，大讚樓主對狗狗照顧有嘉，人狗一同成長是最好結局。



連登絲打「基路基路仔」分享領養「似狗嘅狐狸」的窩心經歷，形容養狗後「人生重回正軌」。（連登討論區圖片）

經過兩年相處，樓主說養寵物後最大的改變，是每日放工也會歸心似箭，「人哋話多謝你領養咗佢，但我要多謝你領養咗我」。（連登討論區圖片）

流浪狗追住電動車，足足跑了3公里。（微博影片截圖）

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