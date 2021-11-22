靈異｜因一件事同死黨絕交十幾年　對方死後即嚟復仇？真相極催淚

人生匆匆，生命無常。網友分享自己與昔日好友已絕交十多年，近日得悉對方離世的消息，卻沒有勇氣出席喪禮。沒想到錯過最後一面，對方找上門來了.....



文：謝九芥（發表於爆系故事館）

朋友過世，讓我覺得人生真的很無常。他去世的前幾天，我瀏覽了他的臉書頁面，看到他混得風生水起，小吃店開了一間又一間。

幾天後再打開他的臉書，卻是他逝世的消息。我和他很久很久沒聯絡了，只因十幾年前我們畢業旅，他偷了班長的一隻錶，舉報他的人就是我。他認為我沒義氣，和我絕交，而我也覺得愧疚，沒臉見他……

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我沒有出席他的喪禮，我把車停在遠處，沒想到他死了，我還是沒有勇氣面對他。回到家下了車，眼鏡突然起霧。該死的，剛剛車裏冷氣開太冷了。我把眼鏡拿下，打算用衣服擦拭鏡片。這時有人站在我家門前。是老婆出來迎接我嗎？把鏡片上的霧抹走，我重新把眼鏡戴上。咦？沒人。我……眼花了吧。很快眼鏡又起霧了，戴眼鏡的人都懂這個煩惱吧。我再度把眼鏡拿下，對著眼鏡哈了一口氣，正想擦拭，我又看到一個黑影站在我家門前。我近視七百多度，我家離我停車的地方大約只有五十米，雖說看東西是蒙的，但有沒有人站著我應該不會看錯吧。我急忙把眼鏡戴上，果然家門前什麼都沒有。我瞬間感覺到一股涼意從我腳底一直蔓延到我整個後背。要不要把眼鏡拿下再看多一次？算了，別冒險了。

回到家我把事情告訴老婆，老婆一臉不信，只是說我太累了，還要我順便把儲藏室的燈換一換。「太累了還要幫妳換燈，Ｘ！平時什麼都不做，都等我來做！」心裏雖然抱怨著，但嘴裏卻發出沒有尊嚴的嗯一聲。聽老婆說儲藏室的燈已經壞了兩天，我走進漆黑一片的房間，心裏感嘆著結婚前老婆一定會拿著手電筒替我照明，哪像現在，整個人頂著大肚腩癱在沙發上看著《從前有座靈劍山 》，笑得花枝招展的。

感嘆著，我已經把燈泡摘下了。接著順手往剛才放新燈泡的方向摸去。咦？新燈泡呢？雙手摸索了幾下，突然我摸到了毛茸茸的東西。我慢慢向下摸。這東西越摸越像......人的腳!「哇嘎巴啊！」老婆聽到我的叫聲趕緊跑來，這時我已經整個人癱坐在地上。她把我從儲藏室拉出來，抱著我的頭安撫我。我很確定那是人的腳。我直覺那是我朋友的腳。我在那雙腳的某個部位摸到了凸出一塊，和我那朋友的腳一模一樣。朋友小時候曾經被繼父打斷腳沒及時送醫，傷癒後腳就畸形的凸出一塊。

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我雙手顫抖著。沒想到事情過了那麼多年，他還沒放下。其實那時候他偷手錶就是為了我，他是在幫我出氣，因為班長搶走了我當時的女朋友。雖然很解氣，但我知道班長手錶不見第一個會懷疑的人就是我。我不想在我女友面前被誣賴，所以提前把我朋友供出來了。他一定是為了這件事怪罪我，來找我報仇了！

當晚，我吃了兩顆安眠藥，感受到老婆的體溫才能夠安心入眠。「芥……」我感覺到朋友就站在我床頭，但是眼皮重得像100公斤的啞鈴似的，早知道就不吃安眠藥了。奇怪的是，我感覺到這時候的自己很平靜，一點都不感到害怕。「我沒有怪你……」我感覺到自己流淚了。「我很想念我們的友情……」我也是，我也是……「我們和好吧……」我心裏在吶喊著，但現實中我無法動彈，更不要說發出聲音了。「我要走了……芥。來世……我們繼續當兄弟……」

彷彿看到他的笑臉慢慢逝去，我終於奪回身體的控制權坐了起來。老婆的鼻鼾聲讓我懷疑剛剛是不是在做夢，但臉頰上的淚珠讓我知道剛剛我是有意識的。他真的來過。「來世，我們繼續當兄弟。」「好……」

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