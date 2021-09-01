女教師想轉運　與學生家長訂下流「母狗守則」遭性侵　最終竟敗訴

「性交轉運」手法層出不窮？高雄1名小學代課老師因仍未考上正式教師資格，又遲遲未找到結婚對象，自覺運勢差，剛好遇上自稱擅長卜卦的黃姓學生家長，聲稱她有「主僕卦」要屬馬貴人幫手，自己剛剛好屬馬。黃男要求和女教師訂立「母狗守則」，要她服從以轉運，抗拒則會面臨厄運，去年要裸體拍照、扮狗及進行束縛性愛。女教師後來覺得被騙，提告性侵兼索償150萬（約42萬港元），但法官近日考慮所有證據，包括對話內容，認為教師不是因命理原因被迫性交，竟判黃男無罪，案件引起網民熱議。



台灣1名代課女教師因未考上正式教師資格，到適婚年齡又無對象，相信學生家長轉運之說，訂立「母狗守則」。（Getty Images）

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案情指，受害女教師是高雄1間小學的代課老師，因為未考到正式教師資格、到了適婚年齡但沒有對象等，自覺運勢差。這時她認識1位黃姓學生家長，自稱擅於卜卦算命，直指女教師有「主僕卦」，需要屬馬的貴人相助轉運，自己剛剛好屬馬，提出以2個心願8萬台幣（約2.3萬港元）的價錢幫忙改運。

黃男和女教師訂下「母狗守則」，內容非常下流，要教師遵守自稱「奴」和「狗」、稱黃男做「主人」、自拍裸照發給「主人」等，服從則會有好運，否則會招來厄運，她因此拍下很多私密照傳給黃男。

判決書附件透露「母狗守則」內容：

女教師指控去年11月8日及19日，她在台北的汽車旅館兩度被性侵，黃男要求她扮母狗，只可以穿內褲扮狗叫、狗趴、抬腳，黃男會用繩束縛，過程中女教師不服從就會被打頭，叫「厄運」。高雄地檢署調查後以強制性交罪起訴黃男。

黃男受查時稱從沒強迫女教師，2人玩完「支配遊戲」後，能馬上脫離角色，回復正常生活，更沒有告訴女教師只要不順從就會出現厄運，只有鼓勵她會變得愈來愈好。反駁事件真正起因，是女教師事後和他有金錢糾紛，更威脅對他家人不利。黃男因此事報警，未料女教師也隨即提告。

黃男的律師認為，女教師會叫黃男「主人」是基於互相喜歡，而且女教師有足夠知識考慮是否遵守「母狗守則」，否認黃男利用女教師想改運的心理，強迫對方發生性關係。

女教師事後覺得被性侵，向學生家長提告及索償。（Getty Images）

法院認為根據對話訊息及教師的證供等，可以認定兩人有進行繩縛性愛，但據2人的Line對話紀錄，女教師曾對被告說「有主人的感覺蠻好的」、「想當奴」，非常曖昧兼融入上下支配關係，不認為女教師是恐懼厄運才被迫接受守則。

黃男在發生性關係後，一度問女教師感想，她曾回覆「哈哈，還好阿」等，不見有排斥感。另外，女教師還會發訊息叫被告「主人」、「想主人」、「報告主人，以目前的狀態其實很想要被照顧，所以當然會很想當奴阿」，要求對方帶她去新北市玩，黃男曾回覆「所以你就得先當我的母狗」等，互相分享生活事，不認為女教師是因為命理原因被催眠至發生性行為。

而且案發後2人關係生變，女教師要求被告退款不果，更威脅對付被告太太和小孩，女教師是被黃男提告恐嚇後，才控告黃男性侵，疑因金錢糾紛才起衝突。最終法官認為罪證不足，無法判定黃男是用命理之說威迫女教師性交，判黃男無罪，連帶女教師向黃男民事索償150萬也遭駁回。

（綜合）