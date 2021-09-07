顏值爆燈網紅最愛泳裝打卡曬身材　網民一致心心眼：靚如天仙下凡

「美若天仙」真的可以在現實中看到？美女網紅「meimeilcc」在IG上有超過9萬名粉絲，粉絲形容她最吸引的就是猶如仙女般的超高顏值，看幾多眼都會有被迷住的感覺！這位天仙的生活卻十分貼地，喜歡四出遊玩享受美食，又愛泳衣拍照打卡，大曬美好身材，似乎是看穿了凡人在對她心動呢！



網紅「meimeilcc」出名顏值高，粉絲讚她美得猶如在人間的神仙一樣！（IG「meimeilcc」圖片）

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