行樓梯爆紅！日本女生5秒短片勁吸450萬次點擊　真實身份曝光

爆紅也許不需要太多原因吧？超可愛的日本大學生兼女團成員なな茶（IG：nanacha_0211）早前在抖音（Tiktok：nanaki_0211）上載只有短短數秒的短片，卻極速吸引了多達450萬次點擊，十分誇張！なな茶在片中行完樓梯後再向鏡頭喘氣甜笑，冧爆一眾網民，而身穿藍色長裙的她打扮不算性感，但卻以另類方式大曬豐滿身材。なな茶平時在社交媒體中都會有不少性感打扮的打卡照，經常都會派福利給粉絲，極之養眼！



なな茶是來自日本的可愛大學生，在網上有相當人氣！（IG「nanacha_0211」圖片）

+ 16

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

なな茶身穿藍色長裙的行樓梯短片引來網民瘋傳！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



なな茶身穿藍色長裙的行樓梯短片引來網民瘋傳！（IG「nanacha_0211」圖片）

+ 5

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：一眼愛上！清純少女甜笑相瘋傳網民冧暈嗌初戀 真身係日本女星【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】



+ 19

同場加映：超可愛女警照片網上瘋傳 真人原是日本女星 IG泳衣照曬有料身材【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 10

岸明日香曾經拍攝寫真，豐滿身材是特點之一！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 12

同場加映：當年首部寫真集即成銷量冠軍 日本寫真女星31歲散發成熟女人味！【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】



+ 20

同場加映：日本水着女星可愛又曬好身材 性感背後曾是呢隻Game世界第一名！【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】



+ 14

同場加映：日本輕熟女網紅被封比堅尼女神 小麥膚色豐滿上圍曬健康性感【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】



+ 11

同場加映：曾因色情短片流出引退 日本寫真女星換名再出道 人氣更勝舊時【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】



+ 14

同場加映：日韓混血模特兒睇樣估唔到幾歲 氣質被封御姐系美女 歌喉再加分【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

