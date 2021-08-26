網紅匿稱小恐龍　踩單車自拍卻笑容冧爆超可愛　3個字解釋佢個名

美女網紅張語婕（IG：yujieez）自稱「小恐龍」，雖然匿稱有恐龍2個字，但真人卻可愛得很，既有甜美笑容及活潑樣子，又有完美體態，完全不恐龍！張語婕在IG上不時都會分享自己的打卡照，更間中會有性感的泳衣造型，大派福利給一眾粉絲。她亦解釋過為什麼自己是一隻龍，因為「I am alone」。



網紅張語婕自稱「小恐龍」，但真人十分可愛，完全不是恐龍。（IG「yujieez」圖片）

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