婦人鬼月穿紅衣跳樓怨氣深　遺書寫「鬼魂索命」竟為投訴呢件事？

【屯門／友愛邨／紅衣女鬼／遺書】友愛邨是已有40年歷史的屋邨，過去20年間有多人在邨內跳樓自殺，有超過80間凶宅，更不時傳出靈異事件。在多宗跳樓案中，最令人心寒的是，1名女子在鬼月身穿紅衣跳樓，看來怨念極深。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，分享這宗案件的詳情及其他有關這個屋邨的靈異故事。



屯門友愛邨曾愛生多宗跳樓自殺案，因而傳聞出現靈異事件。（影片截圖）

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紅衣女鬼

2006年農曆7月14，鬼門即將打開，當日天氣不太好加上又是鬼月，令人感覺很陰暗。接近黃昏時，友愛邨的愛民樓的居民看到，有名婦人身穿紅衣紅褲紅鞋，塗上口紅，手指還塗着紅色指甲油，全身紅色打扮站在21樓的欄杆位置，喃喃自語並往樓下灑溪錢，婦人灑完冥紙後便一躍而下。

這事件轟動一時，因為大家都想到身穿紅衣自殺，想必有血海深仇，表達怨恨「做鬼也不會放過對方」，為什麼想報仇要穿紅衣？根據民間所流傳下來的說法，鬼怕看到紅色的東西，但如果自己身穿紅衣自殺，變成鬼就不怕紅色了，甚至還會變得法力高強，能折磨對方，變成俗稱的厲鬼，而且這名婦人選擇在鬼月跳下，想必是更大的仇恨在心中。

事後社區的委員會主席跟委員，還有兩名保安等4人，都收到紅衣婦人生前寄出的索命信，信中寫說「冤鬼纏身，鬼魂索命…死都不會放過你，不會讓你好過」，他們收到信後嚇得魂飛魄散，急急請法師來大廈進行超渡。後來警方經過調查發現，跳樓的是55歲婦人葉秀雲，本身有憂鬱症，因為長期投訴噪音不果，才會寄信給處理投訴的人。

葉女還有留下3大頁遺書，開頭標題就寫著，「冤鬼纏身，鬼魂索命，一個冤鬼的心聲，7月14日」，內容主要抱怨鄰居打麻將的噪音，向保安跟管理員投訴卻沒人理會，遺書上還寫說，有鄰居說她壞話讓她心生不滿。而令人覺得詭異的是，遺書上抱怨的打麻將鄰居，早在3年前搬出，有鄰居表示，葉女本來個性很開朗，但自從抱怨有噪音後就性情大變，見面都不打招呼。

事隔10天，事發大廈同一個位置的上兩層樓，有另一名婦人跳樓輕生，而且掉落的位置還跟葉女相同，這件事讓大樓住戶人心遑遑，甚至還有租戶申請搬離。詎料再2個月後，又有1名男子跳下，離奇的是，這名男子不是這裏的住戶，是專門跑來這裏跳樓，讓住戶更加擔心。他們夾錢請來18位道士超渡亡靈，但仍阻止不了跳樓事件，在短短2年內有6個人跳下，讓大廈成為香港知名猛鬼凶宅，甚至被改編成電影「恐怖在線」，就是以友愛邨的紅衣婦人為藍本。

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靈異事件

有住戶表示，每晚都會聽到葉女跳樓的位置傳來「嘭」一聲巨響，還有人在半夜看到有個臉爛掉的女子，在走廊上四處徘迴。更離奇的是，有住戶晚上走回家時，曾在不同樓層看到有名紅衣女子，走到一半時突然消失不見，但是女子消失的位置只有牆壁，所以懷疑該名女子如何穿牆而過。其實友愛邨在很久以前，就曾發生靈異事件，曾有人指自己看到殭屍。

殭屍

在1990年代左右，當時阿華大概只有小一而已，和父母哥哥住在友愛邨，家裏有兩間房，一間是阿華跟哥哥共用，另一間是爸爸跟媽媽的房，他們房間有個氣窗，通向外面走廊，窗是磨沙色所以看不到外面，只看到人走過的影子。

有一天阿華跑去媽媽房間睡，在睡前和媽媽聊了很久，聊到半夜十二點左右，阿華面向氣窗那邊，相反的媽媽則是看著他，然後在聊到一半時，阿華突然看到氣窗外有個戴古代官帽的人跳過，是一步一步跳過，正因當時彊屍片大行其道，所以阿華知道彊屍帽子是什麼樣的，看到當下他很害怕，不過沒有大叫，但又不敢嚇到媽媽，所以他安靜下來，然後他好像聽到有彊屍的叫聲…

最後媽媽看到阿華整個呆住，阿華一會才回過神來，便說要睡覺，但令人感到奇怪的是，當晚阿華只見到他跳去另一邊的掘頭巷子，有去無回，阿華一直難以解釋當晚看到的情境，覺得自己可能在做夢，或是看戲看太多。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】

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