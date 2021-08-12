日本猛鬼禁地「花魁淵」涉55名妓女被殺　怨氣重常鬧鬼成自殺熱點

「花魁淵」位於日本山梨縣，顧名思義是與日本古代妓女「花魁」有關的，而名稱來自日本戰國時代的發生的悲慘故事，當中涉及55條人命，以至怨氣極重，甚至成為自殺熱點。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，與大家分享幾宗從該處傳出的靈異事件。



花魁淵相傳數十人被害死而怨氣深，不時傳出靈異事件。（影片截圖）

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日本山梨縣有個靈異禁地「花魁淵」，「花魁」是指日本古代妓女，地位低的叫游女，「花魁」則是遊女中地位最高最有人氣的。而花魁淵又被稱為「五十五淵」，因出事的人多達55個，傳說男生無法行近，而女生則會產生悲傷情緒而跳橋自盡，是怨氣極重的禁地。

這個悲慘傳說起源於日本戰國時代，武田家族即將被德川家康消滅，武田家不想讓敵人奪得家族的金礦，布望讓後代可以東山再起，於是命令家臣將長期服侍武士跟礦工的妓女滅口，但又不能將她們公開處決，故要計法裝成發生意外。

傳說武田家家臣設局殺死55名妓女，但卻裝成意外事故。（影片截圖）

武田家的家臣為了這些妓女不會起疑，訛稱將在柳澤川舉辦篝火晚會，並邀請她們到場做表演，在活動期間，她們要到蓋在河川邊的舞台上表演，結果在表演期間，躲在橋邊的武士突然跑出來砍斷繩子，整個舞台連同55名妓女即掉落谷底，肢離破碎令整條河瞬間被染成鮮紅。55名妓女無辜命喪於此，據說她們死前發出的哀嚎聲極之淒厲，連武士聽到都感到害怕，後來這條河谷便被稱為「花魁淵」，當時武田家為了鎮住這些冤魂，在柳澤川蓋了一座供養塔，用作供養被殺的妓女們，希望她們安息。但妓女的怨恨似乎太深，要鎮也鎮不住，故不時傳出靈異事件。

1992年3月，有3名妓女從離花魁淵百多公里的東京開車過來，在停好車子後，把身上的衣服換成和服，然後走到橋上一躍而下自盡，警方從她們換下來的衣服判斷，不像是特別準備的要來跳橋自殺，感覺像是臨時興起，雖然事件有很多奇怪疑點，但警方也找不出有他殺的證據，只能斷定為自殺案。（影片截圖）

跳橋女

1992年3月，有3名妓女從百多公里外的東京開車到花魁淵，把車停好後，把便服換成和服，然後走到橋上一躍而下自盡。警方從她們換下來的衣服判斷，認為死者不像是特意到來跳橋自殺，感覺事件像是臨時興起，雖然當中有很多奇怪疑點，但警方也找不出有他殺的證據，只能斷定為自殺案。

日本曾有靈異節目的製作團隊到花魁淵做感應，不過當下沒發生什麼奇怪事情，反而是出外景後，攝影師回到電視台要處理影片時，才發現有個穿着和服的女子在水裏，但沒有人能解釋為何會出現這個畫面

警察撞鬼

由於時常有人跑到花魁淵尋死，警方為了防止這些自殘行為，與當地村民合作，定期到花魁淵巡邏。直至某天，警察跟2名村民走到吊橋時，看到橋上有名身穿和服腳踩木屐的女子在唱歌，他們對有人跑來跳橋也見慣不怪，遂走過去要對女子進行勸導，但女子卻哼着歌突然跳下橋，跳下時臉上還露出一種令人毛骨悚然的笑容，但奇怪的是，警察跟村民跑到花魁淵的谷底，想要找跳下去的女子屍體，但怎麼找都找不到，就在他們感到疑惑之際，抬頭往上看時發現，該女子就站在吊橋對着他們揮手，之後當警察跟村民再次回到橋上時，女子又在大家眼前消失不見，而且在消失後，他們還聽到歌舞伎的歌聲跟詭異笑聲，這宗撞鬼事件完全是令人毛骨悚然。

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紅漆

曾有2名男子半夜到花魁淵探險，當他們走到紀念塔時，其中1人看到慰靈碑上被人噴了紅漆，他就拿出手帕想要擦掉紅漆時卻擦不掉，一會，他們聽到有個女子用非常哀怨哭泣的聲音說：「救命啊！」此時曾擦紅漆的男子感到手被拉了一下，但是旁邊卻沒有人，嚇得他們趕緊開車離去。

開車離開時，他們一直聽到哀怨的笛子聲，還莫名其妙流出眼淚，雖然他們心理感到害怕，但心想剛才是為了擦掉紅漆，並非不尊重亡靈，最終他們亦能順利離開這裏。

中邪

有2名男子出外遊玩時經過花魁淵，其中1名男子突然中邪，不斷說自己被一群穿和服的女生追，然後就像逃命似的跑了起來。等到停下來時發現，眼前就是花魁淵的紀念塔，後來這名男子更突然離奇身亡。之後警方查到這男子讀中學時，曾經性騷擾過女同學，而這也就是花魁淵邪門的地方，在這裡出事的人，不是曾騷擾過女生，就是從事性工作的人，後來也就開始流傳說，去世的55名妓女怨恨太深，才會導致悲劇連連。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】