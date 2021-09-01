學霸癡女性騷擾教授18年終捱告　被揭職場屢瘋戀男同事發裸照示愛

學霸級「校花」竟然淪為性騷擾慣犯？台灣1名法律系教授日前向警方報案，稱被女學生性騷擾18年，事件引起熱議，事源該名學生平日經常在PTT討論區分享自己愛上教授、男上司、同事，原來背後另有內情！台媒指事發於2003年，女學生愛上教授後瘋狂示愛，甚示盜取教授地址，多年內未有收手，早前更將自己私處特寫照片及影片發給教授，令對方忍無可忍報案。更令人驚訝的是，女學生在職場竟長期涉及性騷擾男同事，更多次因此被解僱。



台灣1名學霸「校花」纏繞大學教授長達18年，教授日前忍不住提告。（PTT圖片）

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台媒報道，事件苦主是台灣在法律界甚有地位的法律系教授，他於2003年開始被化名「阿花」的女學生騷擾，她在上課時愛上教授，下課後開始跟蹤對方，行徑更愈來愈過份，被教授形容像「貞子」。當時校內研究生看不過眼，團結起來保護教授，未料阿花竟潛入教授辦公室盜取其地址。教授忍無可忍下，要求校方開性平會處理，惟當時被質疑的竟然是教授本人，事件最後更不了了之。

阿花的父親當時亦覺得女兒有錯，便要求她退學，但阿花多年內未有放下對教授的愛慕，長年在PTT討論區發文，向教授示愛，甚至公開了教授身份，又故亂編撰故事等，對教授的騷擾時期長達18年。教授多年來欲息事寧人，但阿花最近變本加厲，除了一些措辭難以入目的信件，更開始發自己私處特寫照片及影片，迫得教授日前報案，希望就遭到性騷擾提告。教授其後更在fb透露自己被騷擾達18年，除了自己，其他被阿花騷擾的受害人至少有10名男性。

台媒指阿花出身基層家庭，從小就是學霸，家人對她寄予厚望，阿花更自稱當年是學校排名前5的「校花」。雖然她未完成學業，但語言能力出色，除精通英語，還懂德語、日語等，故求職時仍獲不少公司聘用，更曾代表公司到歐洲出差。

阿花曾多次在PTT發文，分享「我傳裸照給到X副總」、「我愛上財務長」等帖文。台媒指她常因精神疾病問題辭職，從事過多個行業，但其離職原因，多數是「涉嫌性騷擾」被開除，因她多次愛上男同事、上司，而她曾試過去見心理醫生時，卻愛上醫生並表白，被列入拒絕往來名單；阿花又曾愛上已婚男同事，繼而抹黑對方妻子，寄自己的裸照給男上司，還試過在電梯內向公司財務長表白，稱願意與對方開房發生關係等，嚇得對方將她開除。據悉，阿花現時失業要靠父母供養。

（綜合）