俄女教師開學禮跳肚皮舞　遭家長怒斥「脫衣舞孃」　牽連學校受查

開學禮表演肚皮舞歡迎新生，竟惹來家長抨擊，更牽連到學校受查。昨天（1日）是開學日，亦是俄羅斯的知識節，當地東部城市伯力（Khabarovsk）有小學在開學禮上安排年輕女教師表演肚皮舞，在當地引起爭議，更在社交媒體上廣傳。有家長批評女教師衣着動作過於性感，「看起來像脫衣舞孃」，但亦有人認為只是正常舞蹈表演。事件後來愈鬧愈大，當地有家長團體要求追究責任，該市教育部門隨即指事件不可接受，需調查該校的董事及管理層。



俄羅斯有女教師在開學日表演跳皮舞，被部分人批評「看起來像脫衣舞孃」。（VK影片截圖）

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9月1日是開學禮，亦是俄羅斯的「知識節」。伯力市第76號小學在這天安排了1名年輕女教師表演肚皮舞，片段後來被傳到俄羅斯社交媒體VK的伯力社區群組「Типичный Хабаровск」，該名老師穿着緊身胸衣，下身着上透視的薄莎裙子起舞，打扮性感，這場肚皮舞被指是歡迎新生的其中1項節目。

然而，這場肚皮舞蹈表演引起部分家長不滿，痛斥該教師「看起來像脫衣舞孃」，不適合兒童觀看，但有不少網民反駁，這其實只是普通舞蹈表演，不明白有什麼可爭論，從演出裏更看不到任何色情和淫蕩成分，「說明看到這些的人有病態想像力」、「正常人不會看到你在這場舞蹈中見到的任何東西」。

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事件後來引來當地家長組織猛烈評擊，認為肚皮舞不適合只有7歲的兒童觀看，不符合社會道德標準，更形容有網民認為表演無問題是可悲的事，稱如果他們是當事人，「會羞愧得無法抬頭看」，要求調查是誰容許這種表演。總部位於莫斯科的母親委員會也加入評擊，主席Tatyana Butskaya批評，女教師「看起來像脫衣舞孃」，年幼學生不明白情況嚴重性，而大一點的學生卻會對此感到尷尬。

俄媒報道道，其實有部分家長受訪認為，雖然今次開學禮和平日有點不同，他們對表演有點驚訝，但覺得沒那麼糟糕，他們知道教師的舞蹈其實在模仿一隻鳥，是想表達「永遠不放棄孩子」的訊息。涉事的第76號小學沒有評論事件，也沒有公開教師身份。

伯力市教育部表示，影片中的年輕女子的確是該校教師，在校內教授舞蹈，當天她穿上了暴露裝束，伴隨俄羅斯樂隊「Nautilus Pompilius」的歌曲《Wings》跳肚皮舞。教育部發言人Tatyana Matveenkova稱，正評估76號學校校方在知識日當天所拍攝，現時於社交網絡廣傳的片段，她認為女教師做法不恰當，願為該校領導層的「不專業決定」道歉。該校更因此事被質疑教育理念，校方董事及管理層正受查。

外媒指肚皮舞非俄羅斯傳統舞蹈，但在當地很流行，當地舞者甚至開創出全新風格，融入了土耳其及埃及風格肚皮舞，兼具芭蕾舞示素，被稱為俄羅斯東方肚皮舞。

（綜合）

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