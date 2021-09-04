火鍋有蟲食客拍片上網投訴　竟被店家指侵權　網民：是獨門配方？

拍片揭發食店衛生有問題，竟然會被反控侵權？中港火鍋店都開得成行成市，日前有內地網民光顧寧波1間火鍋店時，發現鍋內有條蟲子，便拍片上網投訴。然而，該火鍋店事後竟想反控食客「侵權」，批評食客行為對品牌造成不良影響，但沒講明食客侵了什麼權，「有關部門會告訴他侵什麼權」。事件引起熱議，網民笑稱蟲子可能是該店特色，「蟲子是他們家的獨門配方」。



內地有網民吃火鍋時發現有蟲，拍片上傳後竟被店家指控侵權。（微博影片截圖）

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事件發生於淅江寧波1間叫「渝都火鍋」的火鍋店，有食客用餐時發現鍋內有蟲，拍片放到網上投訴。從影片所見，火鍋內材料豐富，但卻有條間條紋小蟲子爬在1條蔬菜上，頗為顯眼。

未料上載完影片，店家反而指控食客「侵權」。內媒向該火鍋店查詢時，負責人稱能保證食物衛生問題，籲食客「放心吃好了」，批評食客拍片做法對品牌不好。店方稱會接受客人就蟲子問題投訴，但客人以上載影片的方式維權，會對他們的品牌構成不良影響，惟未有說明到底客人在哪方面侵權，只稱「有關部門會告訴他侵什麼權」。

火鍋店說法令網民嘩然，大嘆該店「好大的官威」，出了問題竟先威脅顧客。更有不少人笑稱可能蟲子正是該店特色，「侵犯了蟲子的肖像權，蟲子是飯店養的」、「蟲子是他們家的獨門配方」、「侵犯蟲子的個人隱私權」。

網民推測為何侵權：

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不過有網民質疑，如果店家無法證明，或根本不存在食客惡意將蟲子放入鍋內，其實店家是無法控告客人侵權，因為客人的評論屬消費者對產品質量的批評，不能當作侵權行為，「不用擔心商家會起訴你，因為他只是嚇唬你」。

（綜合）

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