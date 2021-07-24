網紅被喻台版三上悠亞　火鍋店工作被野生捕獲　認真工作照惹哄動

街上野生捕獲超級偶像或是網紅名人，不少人都會覺得興奮。台灣網紅「肝連妹苗苗」被封為「台版三上悠亞」，外貌身材都與正版似到十足。苗苗IG有超過21萬名粉絲人氣爆燈，她曾因照片被羅志祥讚好而引起網民猜測她與「多人運動」有關，後來由男方澄清只是向支持者表示感謝。苗苗過去在火鍋店工作時亦曾被客人認出，輕曬事業線的打扮性感得來亦看到她認真工作的態度！



被封為「台版三上悠亞」的台灣網紅「肝連妹苗苗」曾於火鍋店工作時被認出。（facebook專頁「肝連妹（苗苗）」圖片）

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