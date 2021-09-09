習近平倡共同富裕｜阿里巴巴、騰訊共富總額多到咁！慈善捐贈急升

【共同富裕／習近平／阿里巴巴／騰訊／美團／拼多多／捐款】中國國家主席習近平近日提倡「共同富裕」，不少國內民企巨頭、億萬富豪都捐款或設立基金響應。截至9月3日根據公開資訊，單計阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）及拼多多（美股PDD），捐款或預計將動用的款項，已超過2000億元，當中阿里巴巴和騰訊各涉及資金1000億元人民幣（港幣約1200億元），是目前民企公開宣布中最多。



即睇各民企響應「共同富裕」涉及款項▼▼▼

涉及款項所佔市值比例：

除了阿里巴巴、騰訊、美團及拼多多，據彭博社統計，近過去一個月業績期中，至少73家內地上市公司在業績中提及響應中央「共同富裕」政策。雖然4000多份申報文件中，提及「共同富裕」計劃的上市公司只佔不足2%，但其中包括中國一些具影響力公司，包括中國最大保險公司平安保險（2318）、中國銀行（3988）等。

另外，彭博社資料顯示，今年至今有7名中國億萬富豪向慈善組織捐款額達到破紀錄50億美元（港幣約389億元），比2020年全年全國慈善捐贈總額高出20%。