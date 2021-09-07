習近平倡共同富裕｜中國十大富豪身家有幾勁？頭3名多李嘉誠一倍

【中國富豪榜2021／習近平／共同富裕】中國國家主席習近平近日提倡「共同富裕」，引起對中國富豪的關注，「胡潤全球富豪榜」2021年最新數據就揭示了前20大中國富豪神秘面紗，當中香港首富李嘉誠，竟然只排第11名！究竟前10名中國富豪是誰？身家又豐厚到什麼地步？以下一一話你知。



根據「胡潤全球富豪榜」2021，目前中國前20大富豪最少也有1700億元人民幣身家，而身家達2200億元人民幣的李嘉誠，只排到第11位，未能躋身頭10名。另外，前十大中國富豪以居住在杭州最多。

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第11至20名中國富豪：

中國前20大富豪家身佔全國國民總收入近6%



以「胡潤全球富豪榜」2021數據計算，中國前20大富豪財富總計達57,660億元人民幣。究竟這數字是什麼概念？如果以2020年中國國民總收入計算，原來這20富豪的身家，相等於全國國民總收入近6%，即超過十八分之一。

中財辦：共同富裕不搞「殺富濟貧」



習近平的「共同富裕」引起關注，中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀日前於記者會上強調，「共同富裕」不搞「殺富濟貧」，而是要靠共同奮鬥，鼓勵勤勞致富、創新致富，鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部份人先富起來，先富帶後富、幫後富。