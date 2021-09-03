準備去旅行！這10個港人至愛地點已開關　已打針入境不需隔離檢疫

先看看哪些地點可免檢疫入境⬇️⬇️⬇️

全球疫情持續，但不少採取「與病毒共存」策略的國家開始放寬旅遊限制，全球航班數量漸見回升。香港人經常會問「何時可以去旅行」，好消息是一些港人喜歡的旅遊目的地已經開放免檢疫入境，快看看哪些地方可以「話去就去」。



受疫情影響，旅遊業接近冰封，世界旅遊組織統計，今年前5個月全球跨境旅客人次較2019年同期腰斬約85%。運輸署數據亦顯示，2020年經本港出入境管制站出境人次僅約1200萬，按年下跌9成。

不過，隨著各地疫苗接種量上升，不少地方都開始放寬旅遊限制。航空數據公司OAG統計，傳統旺季時段、2021年7月全球航運載客量雖然較2019年同期少32%，但已較2020年同期回升逾5成，而全球商用航班數目的7天平均數亦有類此趨勢。

何時可以出發去旅行？其實有部分熱門旅遊地點都已放寬檢疫措施，來自香港的旅客入境後不用在接受隔離，例如近一點的新加坡及泰國布吉島，歐美地區的英國、法國、德國、芬蘭、冰島、美國及加拿大等。不過，港人最愛的日本、韓國等則尚未放寬限制。

要注意的是，大多數放寬入境的地點都會要求旅客完成疫苗接種、接受檢測等，出發前要做好準備；而由於本港尚未放寬檢疫安排，市民需預留14至21日入境本港後強制隔離檢疫。