老竇玩Candy Crush撳錯掣　逾4000關紀錄盡失歸0　網民獻計有轉機

經典遊戲《Candy Crush Saga》曾經風靡全球，至今也有不少玩家。有網民最近在討論區發文，表示父親已玩該款手遊數年，目前已破4000多關，惟早前不小心按錯遊戲鍵，所有遊玩紀錄全失，等同從頭開始，感到非常難過。不過，帖文下方很快就有網民留言，指出官方其實有「人手復原」的方法，鼓勵樓主父親一試。



有網民的父親不慎「刪除」所有《Candy Crush Saga》的遊玩紀錄，大感失落。（fb「Candy Crush Saga」圖片）

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網民「獨遊旅人」在連登討論區以「阿爸玩Candy Crush 4000幾關冇晒」為題發文，表示其父親在數年前開始玩該款手機遊戲，至今已破了4000多個關卡，而他本來沒有將遊戲連結至facebook賬戶，「跟住佢唔小心撳咗link facebook account」（連結facebook帳戶），令先前4000多關的資料盡失，父親變相被迫砍掉重練，「佢而家好唔開心」。

樓主續指，自己在網上發現有其他玩家面臨一樣情況，「冇辦法底下唯有睇下有冇人可以放佢個account出嚟」。不少網民則紛紛留言給建議，稱「教佢玩其他game斷下癮」、「幫手重玩囉」、「樓主自己玩到4000再畀老竇啦」，部份人則驚訝原來連結facebook會變相清除紀錄，「我以為link完，而家嘅數據就會自動入咗個account到」。

有網民上傳官方網頁截圖，建議樓主替父親按指示聯絡官方，相信官方能重置相關紀錄。（連登討論區圖片）

樓主稱曾發送電郵予遊戲開發商和客戶服務人員，但認為找回紀錄的機會極微，又提出不如下載破解版，便須由頭開始遊玩，惟父親卻一口拒絕，並指「咁邊好玩㗎，冇挑戰性」。另有網民上傳截圖，說官方有提供「人手復原」進度，玩家只需聯絡官方，他們便能為現已綁定facebook賬戶或已註冊用戶復原遊戲進度，認為樓主可以替父親申請。

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