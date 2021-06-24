男子瞞老婆網購遊戲機　快遞員半夜送貨扮貓叫做暗號　下場超無辜

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-24 11:00

三更半夜，家門外突然傳來一陣詭異的喵叫聲，不少人都會嚇到一身冷汗。近日內地一段閉路電視片段在網上流傳，只見1名男子晚間在別人家門口，抱着1個黑色物體徘徊許久，行為怪異，鄰居更聽到他裝貓叫，急急聯絡保安，其後才發現這名鬼祟男子原來是送貨員。

內地一段閉路電視片段在網上流傳，只見1名男子晚間在別人家門口，抱着1個黑色物體徘徊許久，行為怪異。（影片截圖）

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事發於上周六（19日）晚上10時許，王女士表示當時門外突然出現1名陌生鬼祟男子，抱着1個黑色物體在走廊內長時間徘徊，行為舉止怪異，還扮貓叫，並足足逗留了30分鐘，令她感到不安，遂通知保安。

快遞員爆笑送貨全過程▼▼▼

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保安其後趕到後詢問該男子，發現原來是送快遞的，據悉收件人因瞞着老婆買了一台遊戲機，特意約了半夜送貨上門，沒想到會令隔壁鄰居受驚，引起誤會。該送貨員事後受訪表示，買家要求待老婆晚上睡着了再送過去，強調別打電話、別敲門，只需在樓下閃動手電筒，可是買家一直都沒看到，就只能上樓了。

這次烏龍事件笑爆網民，不少人都嘲笑道現在不但老婆知道了，全天下都知道，又扮送貨員稱「快遞小哥：大哥，我為你付出良多」，亦有網民關心遊戲機最後能否順利送達，「物品要被老婆充公」。

同場加映：送餐見騎呢要求：嫲嫲正睡覺別按門鐘 外賣員「聽話」爆笑回應

外國討論區最近瘋傳1段外賣員送餐時的影片，顯示他在門外看到客人留下的字條，指嫲嫲正在樓上睡覺，請他別按門鐘，並直接大叫客人取餐，外賣員看後隨即上演爆笑一幕，出盡洪荒之力叫喊，聲量甚至比門鐘鐘聲更響亮，令屋內人哄堂大笑。

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送貨員唔易做！有香港網民就曾在討論區發文，指自己做了2日跟車送貨，深深感受到當中辛酸，每日要將極具重量的貨品送到近200間舖，不但體力上支持不了，身體都感到痛楚，直言「真係投降了」。