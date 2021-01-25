老婆擅賣珍藏20年遊戲卡　被揭穿唔肯講原因　日本人夫嬲爆決離婚

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-01-25 22:09

所謂「千金難買心頭好」，自己重視的東西如果被人踐踏或者輕視，相信很多人都難以接受。日本1名人夫早前就發現妻子稱因想要錢，竟在未與他商量的情況下，將其收藏多年、總值約70萬日圓（約5.2萬港元）的《魔法風雲會》遊戲卡賣掉。令人夫難以理解的是，夫婦有一定金額積蓄，而妻子被揭穿後對賣遊戲卡的真正理由三緘其口，事件令他極度憤怒，決定與妻子離婚，更表示「看清楚了枕邊人的真面目」。

《魔法風雲會》已面世近30年，不少卡片都因具有相當歷史而價值不菲。（《魔法風雲會》官方網站）

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痛失心頭愛的人夫經常在twitter上分享自己珍藏的《魔法風雲會》遊戲卡，更曾透露個人收藏品總值逾1000萬日圓（約75萬港元）。是次被賣走的只是部分遊戲卡，但很多都有逾二十年歷史，又或是以前參加大賽的獎品，極具紀念價值。他為此而大感憤怒，直指「雙方的信任已經破裂」，並表示「已尋求法律途徑，也做好了必須離婚的心理準備」。

最令人夫費解的是，夫婦本身收入不俗，亦有一定金額的儲蓄，而是次涉及款額亦不算多，難以理解為何妻子要不惜破壞夫婦關係都要變賣丈夫的心愛珍藏，再加妻子被揭穿後對賣遊戲卡的真正理由三緘其口，更令夫婦難以進一步溝通。由於妻子並非把遊戲卡拿到卡店變賣，而是透過網拍出售，因此人夫想要買家歸還珍藏有一定難度。

該網民經常在twitter分享自己的珍藏，更曾透露個人收藏品總值逾1000萬日圓（約75萬港元）。（twitter@macha3macha3）

網民對人夫的遭遇大多表示同情，有人指「其實易地而處，想想自己的包包或是相機被另一半突然賣掉，就可以體會Po主的絕望了」、更有人直言「說到底無法尊重另一半興趣的人，根本沒有被尊重的餘地」。

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