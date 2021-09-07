歐洲男吞「Nokia 3310」胃痛求醫　醫生憂電池爆炸用內窺鏡取出

吞戒指聽得多，但吞手機比較少聽。歐洲國家科索沃近日有醫生分享奇案，當地1名33歲男子吞下手機4天後，因為胃痛不適才求醫。由於手機內有鋰電池，醫生擔心會爆炸，並將化學物質釋放在腸道危及其性命，故利用內窺鏡將手機分成3份逐一取出，幸好未出現併發症。初時有許多網民及傳媒都以為男子吞的是Nokia經典機款3310，但後來有人發現他吞的應該是L8star的BM90超迷李手機，比3310小得多。



科索沃33歲男子吞下手機後胃痛求醫，X光片顯示手機還在他體內。（「Skender Telaku」fb圖片）

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電話落肚可能會釋放出一些腐蝕性物質危及性命。科索沃醫生Skender Telaku日前在facebook分享1宗吞電話事件，上傳了被吞手機的照片，還有X光片及內窺鏡影像。由於手機外觀與Nokia 3310相似，許多網民驚訝他是如何吞下整部Nokia 3310。

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當地傳媒指，男子吞下手機4天後不適，感到疼痛、胃痛，自行到普里斯提納的醫院求助。醫生擔心鋰電池可能會在他體內爆炸，並將化學物質釋放在其腸道內，故入院時男子狀況其實很危險。醫生們考慮後決定在不開刀情況下，利用內窺鏡將手機分成3份再取出，手術成功後男子未出現併發症，目前仍在康復中，預料幾周後可以出院。

團隊未有公開男子身份，也沒解釋他為何會吞下手機。男病人如果還拖延治療，吞下電子設備可能足以致命，最令人擔心的其實是手機內的鋰電池。雖然手機的外觀和經典手機Nokia 3310相似，但外媒指被吞下的應該是L8star的BM90， 號稱世上最細部的迷李藍牙手機，比3310細得多。

總部位於柏林的Ada Health指出，人類誤吞非食用異物時，80%都會通過糞便排出體外，但尖銳及有毒的電子設備非常危險，需要及時求醫。英國胃腸病學會就提到，民眾吞下異物多數會順利排出，當中有10%至20%的病例要用內窺鏡取出，1%的病人需要做手術取出或事後要治療併發症，但當然硬幣、鈕扣、膠製品、電池和骨頭不常被吞下。

（綜合）

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