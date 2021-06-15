店舖遭2賊爆竊　老闆po片溫提有人「食夾棍」私吞大額鈔超爆笑

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-15 15:00

店舖被竊賊「光顧」實在是慘事，但內地浙江省1名老闆最近公開店內閉路電視片段後，卻引來網民爆笑。原來老闆看過影片，發現其中1名賊人偷走收銀機內現金時「食夾棍」，將大額鈔票「私吞」放入自己袋，剩下的10、20元等紙紗才與同黨平分。影片很快引來網民討論，大多人不禁笑稱賊人間「友誼的小船翻了」。

內地浙江省有店舖遇2.名賊人爆竊，惟店主看過CCTV片後卻直指2人「很搞笑」。（微博影片截圖）

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事發於6月9日，浙江省溫州市1名店舖老闆在網上分享CCTV片段，其中拍到店內遭2名賊人爆竊的過程，她提醒白衣賊人，指其黑衣同黨趁他不注意時，率先跑到收銀台並偷偷打開收銀機，將最大額的50、100元人民幣紙鈔放入褲袋中，然後才取出其餘面值的人民幣放到桌面分贓，希望白衣賊人記得找對方要回「應得的」贓款。

大批網民看過影片後都被2名賊人的舉動惹笑，留言稱他們的「合作關係」或許到此為止，「希望這2個小偷看到視頻起內訌」、「友誼的小船翻了」，有網民更開玩笑地替白衣賊人抱不平，「如果賊刷到了會發生什麼？」、「當場就看傻眼了，10塊、5塊的，這趟油費都不夠了」、「說不定吵着就報警了」、「我還說這超市咋這麼窮，原來是被他給私吞了，找他去」。

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