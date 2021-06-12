漁夫慘遭座頭鯨生吞　眼前漆黑感受到肌肉擠壓　40秒後驚現奇蹟！

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-12 23:00

這完全稱得上是大難不死！美國1名專門潛水捕龍蝦的漁民帕卡德（Michael Packard），日前如常出海潛至水底捕龍蝦時，突然間四周一片漆黑，原來是被1頭座頭鯨吞入口中，他被吞下時甚至感受到被鯨魚嘴巴的肌肉擠壓，不停掙扎以為自己死定了，沒料到約30至40秒出現奇蹟，座頭鯨似乎意識到吞錯異物，最後游上水面將他吐出，終被船員救起脫險，大難不死的帕卡德僅1隻腳脫骱輕傷。專家指座頭鯨吞人的機率低至兆分之一，應該只是捕食時不慎把人吞下，「他只是很倒霉，在錯誤的時間出現在錯誤的地點」。

美國有漁民潛水捉龍蝦時，突然被座頭鯨吞下，幸好最後被吐出。（示意圖／資料圖片）

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帕卡德有40年潛水捉龍蝦的經驗，他於昨日（11日）上午約8時在美國東北岸麻薩諸塞州的鱈魚角（Cape Cod）出海捕龍蝦，當駕船到鯡魚灣海灘對出開工時，附近有一群出海捕鱸魚的船，當時能見度大約是20呎。

帕卡德潛入海中在河底撈捕龍蝦，眼前原本還有成群的魚游過，但接下他親身體驗到什麼是「海洋食物鏈」，他被1頭張口衝過來的座頭鯨吞下，「突然間我感受到一股推力，接着眼前一片漆黑」，他感覺到自己正在移動，還感受到被鯨魚嘴裏的肌肉擠壓。

帕卡德當時非常驚慌，以為自己被大白鯊吞掉，但他伸手到四圍摸摸，卻是摸不到牙齒，而且也沒有被咬傷的傷口，很快就猜到是被鯨魚吞入口。由於周圍一片黑暗，他心想自己可能離不開鯨魚的嘴巴，「我完了、我死定了」。他即想到2名10多歲的兒子，還好他穿着全套潛水裝備，只好不停地掙扎，而鯨魚也開始搖頭，似乎察覺吞到異物。突然間他看到光，鯨魚不停搖頭，並浮到水面把口中的東西吐出，讓他順利逃到嘴外，估計自己在鯨魚口中待了30至40秒，最終出現奇蹟讓他逃出生天。

座頭鯨是體型龐大的海洋生物，多在深海地區出沒。（視覺中國）

帕卡德的親人和船員梅約（Josiah Mayo）看到鯨魚浮上水時都以為是條大白鯊，看見鯨魚將帕卡德吐回，便馬上駕船駛近，梅約將帕卡德抱起帶上岸，然後即時召救護車將他送院。帕卡德連忙說幸好那頭不是鯊魚，附近的船長都大嘆他真的很幸運。

帕卡德當日下午已經出院，他初時還以為自己的腳斷了，幸好只是軟組織受傷膝蓋脫骱，沒有造成骨折，待完全康復後就會繼續潛水。

普羅威斯頓海岸研究中心座頭鯨研究主任羅賓斯（Jooke Robbins）稱座頭鯨不是具攻擊性動物，尤其不會攻擊人類，根據帕卡德的描述，相信他被鯨魚吞入口是純粹意外，座頭鯨無意攻擊他。羅賓斯稱涉事的應該只是中型座頭鯨，屬少年階段，牠們以玉筋魚科（Sand lance）等小魚為主食，座頭鯨捕食時，會像降落傘一樣張開嘴，自己前方的視線會被擋住，故許多座頭鯨的嘴和下巴有漁具纏繞，因為牠們張口時都不知自己吞到什麼。

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羅賓斯補充指，座頭鯨傷害泳客或潛水員，甚至吞食他們的事件幾乎聞所未聞，因為無齒鯨魚的食道大小其實吞不下成年人類，但可牠們的嘴可以包住大物體再吐出來，那頭鯨魚只是捕食途中不小心吞到人。

新英格蘭水族館的科學家Peter Corkeron稱座頭鯨捕食時將嘴巴張得非常大，稱之為吞食式捕食，這次事故發生的機率低至兆份之一，「他（帕卡德）只是很倒霉，在錯誤時間出現在錯誤地點」。雖然鯨魚對人類不感興趣，但他建議人們發現鯨魚時最少要保持100碼（約91米）的距離。

（綜合）

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