澳自閉童叢林失蹤3天　捱嚴寒飲泥水被尋回　網民竟指家人有可疑

澳州1名患有自閉症、無法說話的3歲男童日前失蹤，在當地引起極大關注，警方、搜救隊、義工等逾130人找了3天，最終直升機拍到他舀水坑內的泥水喝，成功尋回。警方直升機搜救隊的指揮官指，發現男童的位置離他的家其實只相距約200米，但因為該叢林地形複雜，估計救援人員其實曾與男童擦身而過。

然而，自閉男童獨留在叢林徘徊了3晚，被尋回時身體並無大礙，雖被視作奇蹟，但整宗失蹤事件疑點重重，網民竟向他的家人究責，認為當局應作詳細調查。其中警方發現該戶人家的物業內，理應有部閉路電視可拍下男童離開過程，但當中「關鍵4小時」的紀錄竟離奇消失，令事件充滿謎團。



AJ在叢林失蹤3天後被尋回，家人激動地抱着他。（9NEWS新聞截圖）

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事件發生於澳洲新南威爾士州辛格爾頓郡（Singleton）的村莊Putty，3歲男童Anthony ‘AJ’ Elfalak，於農村內生活，澳媒稱他為「AJ」，他於上周五（3日）上午11時45分從家中失蹤。由於他患有自閉症又不懂說話，更從未遠行，故家人很就快報警求助。

除了警方外，SES（州緊急服務團）的義工及很多熱心人士幫忙搜索，搜救隊伍超過130人，由於AJ失蹤地點位於叢林內，現場地形複雜很難尋人，許多義工是靠步行或騎越野單車在叢林中移動搜索。

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眾志成城下，AJ失蹤3天後終被尋回，警方及搜救隊形容救出AJ時的喜悅難以形容，當時警方直升機飛行員在燃料快將耗盡時，在空中發現AJ蹤影，他坐在小溪附近1個水坑前舀小溪流出的泥水來喝，飛行員即指引SES的義工前住救人。

首位和AJ接觸的義工Greg Chalmers說，見到AJ跪在水坑內喝水，估計他這幾天就靠此保充水份，他上前拍拍AJ，AJ則周圍看了一下，然後展露微笑，「我永遠不會忘記那笑容」。之後Chalmers不停拍手製造躁音，方便其他人定位。Chalers和AJ坐在河邊等候其他人支援，給他喝水、讓他坐在大腿，「他（身體）那麼冷，簡直令人難以置信」，當地傳媒指，AJ失蹤的3天裏，最低氣溫只有攝氏3度，幸好他能捱過嚴寒天氣。

當地傳媒指，搜救隊初時推斷發現AJ的地點，離他的家只有470米左右，後來發現更近。警方直升機的指揮官相信，3天搜索工作裏，直升機可能已試過飛經AJ的位置，但叢林環境崎嶇又複雜，肉眼都難以看清楚，加大了搜救難度。事實上，AJ位置只是離家200米以內，就連地面搜救人員都可能有曾經過其身邊，但可能他剛好在睡覺，加上他本身不會說話，也不懂大喊大叫引起注意。警方相如果不是AJ伸手舀水喝，直升機從高處亦很難發現其蹤影。

家人找回AJ後高興得將他高高舉起，現場的人都情緒激動。AJ在醫院檢查後很快就出院，父親指他身體沒大礙，但出現尿布疹、螞蟻咬傷及摔倒。父親形容AJ生還是個奇蹟，自己現在全身都痛，幾乎走不到路，他過去幾天在叢林不敢合上眼，不停在找兒子，待兒子睡夠後，一家人會吃黎巴嫩燒烤慶祝。

可惜感動過後，這宗失蹤事件其實疑點重重。目前最可疑之處有2點，首先是案發當天曾有輛可疑白色車輛駛入該農村的私家路，其次是閉路電視紀錄離奇消失，警方相信該段紀錄是重要線索，更有人懷疑是綁架案，但警方稱仍需調查。不過，竟有網民認為要調查AJ的家人，甚至認為他們需要為事件負責。

由於AJ從沒離家遠行，媽媽懷疑他被人「帶走」，住在他們家旁邊、AJ的教父Alan Hashem指，AJ失蹤前，他們在農場私家路發現可疑白色車輛，警方後來在AJ失蹤地點的78公里外發現這輛可疑汽車。而距離AJ家1公里外的1個廢棄棚屋，也現被警方列為犯罪現場，屋內的垃圾被警方撿走調查，並取得了附近油站的閉路電視紀錄。

而消失的閉路電視紀錄，警方透露是安裝在AJ家人的物業內，理應拍到他離開的過程，但有數小時影片失去了。Hashem接受當地傳媒訪問透露，那段「消失的紀錄」，剛好就是AJ失蹤前後的數小時，其實閉路電視是裝在他家範圍內，是他親手裝上，鏡頭放得很高，難以拿下來，但閉路電視無論雲端及硬體記憶都沒有了這4小時的數據。他們已向警方提供了閉路電視的密碼，以及鏡頭的記憶卡等協助助查。

Hashem認為事件有許多謎團未解開，例如AJ是跟誰離開、有沒有發生可怕的事等，批評AJ一家剛剛渡過難關，但卻竟然被網民懷疑，相信會很難受。但亦有網民聲援他們一家，大罵有些人不單無感激警察和搜救隊伍努力搜查，還不負責任地質疑及發表陰謀論。

（綜合）